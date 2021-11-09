Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган

"За последние шесть недель более 6 тыс. беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Их переправляют на самолетах при поддержке двух влиятельных людей, - пишет немецкий таблоид Bild. - Об этом Bild удалось узнать от органов безопасности".

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. (...) По информации Bild, автократы Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС".

"Оба президента оказывают логистическую поддержку для того, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем - иногда под дулами автоматов - заставить их пересечь границы ЕС", - говорится в публикации.

"Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild. По их словам, российская авиакомпания "Аэрофлот" (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию".

"Глава союза федеральной полиции Хайко Теггац также подтвердил в интервью Bild: "Аэрофлот" и Turkish Airlines играют главную роль в переправке мигрантов".

"Он опасается: ЕС - в отличие от ситуации с авиакомпанией Лукашенко "Белавиа" - "будет очень трудно ввести санкции в отношении задействованных авиакомпаний", поскольку они играют важную роль в воздушном сообщении Европейского Союза".

"С прошлой недели в аэропорту Минска действует зимнее расписание полетов, которое будет актуальным до конца марта. В нем присутствуют 57 рейсов в неделю на Ближний Восток, включая такие экзотические направления, как Эрбиль на севере Ирака, Дамаск в охваченной гражданской войной Сирии и Рас-Аль-Хайма в беднейшем из Арабских Эмиратов".

"Для сравнения: зимнее расписание полетов 2019/2020 года до пандемии коронавируса предусматривало всего 17 рейсов в неделю в данный регион", - указывает издание.

"В то время как большинство пунктов назначения или предполагаемых пунктов сбора нелегальных мигрантов обслуживаются белорусской авиакомпанией "Белавиа", Turkish Airlines дважды в день летает из Стамбула в Минск, а "Аэрофлот" четыре раза в день осуществляет перелеты в белорусскую столицу из Москвы".

"Кроме того, в случае со многими рейсами наблюдаются странности, указывающие на то, что они вообще не предназначены для "обычных" пассажиров. Так, белорусская авиакомпания "Белавиа" летает напрямую в Анталию несколько раз в неделю. Однако это направление не отображается среди прямых рейсов в системе бронирования авиакомпании. Рейс в эмират Рас-аль-Хайма формально доступен для бронирования, но при нажатии на конкретный день вылета появляется сообщение об ошибке".

"Рейс в столицу диктатора Башара Асада Дамаск, в свою очередь, обслуживается авиакомпанией Cham Wing, контрольный пакет акций которой принадлежит двоюродному брату Асада. Хотя авиакомпания ежедневно летает в Минск, на ее сайте невозможно забронировать ни одного рейса из Сирии в белорусскую столицу", - пишет Bild.