Крайне рискованный маневр Путина во время пандемии

"Российская статистика по коронавирусу ужасает. Но Путин избегает локдаунов, чтобы не подвергать опасности и без того хрупкую экономику. Вместо этого с каждым днем растет другая угроза", - пишет австрийское издание Die Presse.

"В последнее время ситуация ухудшилась настолько, что ежедневно регистрируется около 40 тыс. новых случаев заражения и более 1 тыс. случаев смерти от коронавируса", - передает журналист Эдуард Штайнер.

"Это даже побудило Путина объявить нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, что заслуживает внимания, ведь он боится локдауна как черт ладана. "Кремль боится потерять свою популярность", - сказал в разговоре с Die Presse Сергей Гуриев, российский экономист из Института политических исследований в Париже".

"Так это или нет, в любом случае, в отличие от многих стран, еще в 2020 году Путин прибегал к кратковременному локдауну только один раз. Эта стратегия оказалась экономически успешной. В 2020 году ВВП России снизился всего на 3%, в то время как в мире он упал на 3,5%, в ЕС - на 5,9%, а в Великобритании - почти на 10%", - говорится в статье.

"Конечно, по своей структуре национальные экономики вряд ли можно сравнить. "Так, в отличие от Запада, торговля и туризм составляют в России лишь небольшую часть экономики, - пояснил в интервью Die Presse Игорь Николаев, директор московского Института стратегического анализа. - Российская экономика зависит от сырья. А сырьевые компании всегда работали без локдауна". Ирония судьбы заключается в том, что в случае пандемии эта уязвимая экономическая структура оказывается практически выигрышной".

"Правда, сегодня это связано и с тем, что цены на различные виды сырья, в которых Россия является глобальным игроком, достигли рекордных максимумов. (...) По данным рейтингового агентства Fitch, в этом году бюджет или внебюджетные фонды получат от экспорта нефти и газа на 125 млрд долларов больше, чем в 2019 году, до кризиса. А поскольку Путин скуп на меры поддержки, копилки наполнены до отказа. Международные золотовалютные резервы, составляющие 621,6 млрд долларов, и вовсе превышают показатели беспрецедентного сырьевого бума перед финансовым кризисом 2008 года", - отмечает автор статьи.

"То есть в целом восстановление экономики идет лучше, чем ожидалось. Рейтинговое агентство Moody's повысило свой прогноз ВВП на 2021 год с 3,2% до 4,8%. Рост экономики останется более медленным, чем в группе G20, включающей наиболее важные промышленно развитые и развивающиеся страны, к которой принадлежит Россия и для которой прогнозируется рост 5,8%. Но даже если рост российской экономики составит всего 4,2%, как прогнозирует министерство экономики, это будет самый высокий показатель за последние десять лет".

"Сильная пандемия пока не оказала негативного влияния на экономику, в один голос говорят экономисты Гуриев и Николаев. Однако в долгосрочной перспективе это не так однозначно, поскольку избыточная смертность чрезвычайно высока, а Covid-19 уносит жизни и людей трудоспособного возраста. "Естественная динамика населения, то есть разница между числом живорожденных и числом умерших, в 2020 году показывает снижение численности населения на 600 тыс. человек. А в 2021 году ожидается снижение на 900 тыс. человек", - говорит Николаев. Это, по его словам, происходит не только из-за Covid-19, но коронавирус является одной из причин".

"В бедственной ситуации с коронавирусом Кремль явно обвиняет нежелание населения пройти вакцинацию. Готовность людей сделать прививку действительно крайне низкая. По данным опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения "Левада-Центр"*, вакцинированы только 33% россиян, что соответствует и официальным данным. 45% выступают против вакцинации. Это примечательно, поскольку в прошлом году Россия хвасталась тем, что у нее есть первая в мире вакцина, "Спутник V". Вакцина дала обратный эффект, говорит Алексей Левинсон, социолог из "Левады"*: "В глазах населения вакцина "Спутник" оказалась не лекарством, а средством пропаганды". Люди скептически относятся к "Спутнику V" и не доверяют Кремлю".

"Так что на помощь населения в борьбе с пандемией Путин рассчитывать не может. Он может лишь надеяться, что пандемия не приведет к экономическим проблемам. У него их и так достаточно. И особенно выделяются две. Инфляция, которая уже достигла более 8%, как отмечает экономист Николаев. И в целом - по словам Гуриева - плохой инвестиционный климат", - передает Die Presse.