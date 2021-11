9 ноября 2021 г. Вирджиния Харрисон | The Guardian Сингапур перестанет оплачивать лечение Covid людям, не вакцинированным по собственному выбору "Сингапур больше не будет оплачивать медицинские счета, связанные с Covid-19, людям, "не вакцинированным по собственному выбору", на фоне того, как страна борется с резким ростом числа случаев заболевания", - сообщает The Guardian. "В настоящее время правительство полностью покрывает медицинские расходы на лечение Covid-19 для всех сингапурцев, а также постоянных резидентов и держателей долгосрочных виз, за исключением тех случаев, когда они возвращаются в Сингапур из-за границы и вскоре их тест оказывается положительным", - поясняет газета. "Однако с 8 декабря, заявило правительство, оно "начнет взимать плату с заболевших Covid-19 пациентов, которые не были вакцинированы по своему выбору". Правительство сообщило, что невакцинированные люди "составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи и непропорционально вносят вклад в увеличение нагрузки на наши медицинские ресурсы". Медицинские счета за лечение, связанные с Covid, по-прежнему будут оплачиваться людям, которые не могут пройти вакцинацию. Правительство также будет оплачивать счета людям, которые частично вакцинированы, до 31 декабря, что даст им время получить вторую дозу", - говорится в статье. "В Сингапуре один из самых высоких показателей вакцинации в мире: полностью вакцинированы 85% подходящего по критериям населения. Тем не менее, город-государство борется с ростом числа инфекций Covid и в прошлом месяце предупредил, что его система здравоохранения находится под угрозой "перегрузки" из-за роста числа случаев заболевания. Это произошло на следующий день после того, как страна в рамках изменения своего подхода к борьбе с пандемией расширила возможность путешествий без карантина. (...) Всплеск инфекций после снятия некоторых ограничений побудил остров приостановить дальнейшее открытие в конце октября", - пишет The Guardian, добавляя, что 8 ноября в стране было зарегистрировано 2470 новых случаев заболевания и 14 смертей. (...) Источник: The Guardian