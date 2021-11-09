Оппозиция перестраивается за пределами Белоруссии

(...) "Находящийся у власти в течение 27 лет режим Александра Лукашенко еще никогда не был таким изолированным. После года массовых репрессий против восстания, вызванного его сфальсифицированным переизбранием в августе 2020 года с 80% голосов, надолго разразился политический кризис, сделавший невозможным любое политическое выражение в бывшей советской республике. И наоборот, за пределами границ страны возникло множество оппозиционных организаций, которые ведут ожесточенную борьбу против правителя. Общественные деятели, недавно выехавшие в Вильнюс, Киев или Варшаву, объединились в офисы, политические партии или НПО и располагают широкой сетью активистов. Способы действий различаются: призыв к международным санкциям, документирование преступлений режима, создание альтернативных СМИ, запуск фондов солидарности для поддержки репрессированных соотечественников, организация кампаний бойкота...", - пишет журналист Le Monde Тома д'Истрия.

"Выгнав Светлану Тихановскую [лидера оппозиции в изгнании в Литве] и других лидеров демократических сил, Лукашенко ожидал, что эти люди исчезнут за границей", - смеется Антон Родненков, пресс-секретарь координационного совета оппозиции, платформы для обмена мнениями между различными оппозиционными ячейками, созданной в августе 2020 года. В совете 50 человек, некоторые его члены работают подпольно из Белоруссии, они представляют различные профессиональные группы (рабочие, журналисты, экономисты, бизнесмены, юристы...). "Но для нынешнего режима, - продолжает Родненков, - эти оппозиционные силы представляют собой очень большую проблему: они все еще поддерживаются обществом, а общество все еще ждет перемен в стране".

(...) "Трудно дать количественную оценку этой новой диаспоре, бежавшей от репрессий. "Это очень сложно, - признает Татьяна Чулицкая, политолог, поселившаяся в Вильнюсе. - Многие уехали нелегально, не заявив о себе. Некоторые покинули страну через Россию, сев на самолет, поэтому оказались вне официальных подсчетов... ". Франак Вячорка, специальный советник Светланы Тихановской, дает оценку в "300 тысяч" изгнанников, на население в 9,5 миллионов жителей, в том числе "те, кто бежал в Россию".

(...) "В августе 2020 года, когда массовые протесты против переизбрания Александра Лукашенко потрясли страну, кандидат в президенты и предположительно избранная Светлана Тихановская была арестована и вынуждена покинуть страну. В Вильнюсе через несколько недель после приезда она собрала команду для создания политического офиса. Она очень быстро стала символической фигурой белорусского демократического движения и отправилась на встречи с главами государств по всему миру", - говорится в статье.

"Анастасия Костюгова является одной из тех активистов, которые присоединились к этой новой команде с сентября 2020 года. "Как я попала в Вильнюс? Как и большинство белорусов, - описывает 29-летняя член команды по медиа и коммуникациям. - Однажды утром я проснулась и узнала, что меня ищут офицеры. Так что я сбежала, без всего, без визы, вот так вот". Более года ее работа заключалась в том, чтобы обходить государственную пропаганду и запускать информационные кампании в поддержку дипломатических усилий лидера оппозиции", - указывает автор статьи.

(...) "Павел Латушко - бывший высокопоставленный чиновник, который стал очень популярным после того, как отвернулся от режима в знак протеста против насилия, он также бежал и сначала поселился в Варшаве. Встреча бывшего министра культуры и экс-посла в Париже со Светланой Тихановской состоялась позже, в Вильнюсе, осенью 2020 года. В этот день Павел Латушко решил создать свою ячейку, "Народное антикризисное управление". Елена Живоглод, 30-летняя активистка, которая участвовала в этой встрече после того, как тоже уехала в изгнание, присоединилась к инициативе в качестве координатора новой структуры", - продолжает журналист.

"Народное антикризисное управление" преследует две цели: "Обеспечить конец президентства Александра Лукашенко и стабилизировать ситуацию в стране после передачи власти", - поясняет Елена Живоглод. Команда, состоящая из экспертов, экономистов и юристов, работает над планами реформ в нескольких ключевых областях, таких как экономика, финансы и судебная система. "Мы готовим списки санкций, - поясняет координатор, - мы возвращаем доказательства причастности властей к преступлениям. Мы готовим аналитические статьи..."

(...) "Без движения внутри страны нет шансов вернуть свободу", - говорит Елена Живоглод. "У нас есть партизанские структуры в Белоруссии, - добавляет она. - Но сегодня рисков очень много. Просто оставив комментарий в Facebook, можно попасть в тюрьму". Франак Вячорка также признает, что общается с активистами "на местах", особенно с забастовочными комитетами, созданными на заводах по всей стране. "Это наши глаза, и именно они скажут нам, когда люди будут готовы нанести удар".

"Многие организации гражданского общества покинули страну, чтобы переехать за границу. Остальные, в большинстве своем, были созданы на месте. Самой важной из них является фонд солидарности BYSOL, на элегантном веб-сайте которого размещаются призовые фонды и сбор средств. "Мы работаем со специалистами из разных слоев общества", - объясняет директор фонда Андрей Стрижак. По его оценкам, всего за тринадцать месяцев компания BYSOL вложила "около 4 миллионов евро" в различные инициативы солидарности. Деньги проходят через криптовалюту в стране, "чтобы режим не мог их поймать", они преследуют несколько целей: поддерживать политических заключенных и их семьи, помогать местным сообществам, помогать сотрудникам, уволенным по причинам, связанным с политикой... ".

(...) "Чтобы получать конфиденциальную информацию из страны, существует также BYPOL, организация, основанная бывшими сотрудниками силовых структур для противодействия насилию со стороны режима. Эти люди обосновались в Варшаве, они по-прежнему поддерживают важные контакты в службах и собирают все данные о насилии, совершенном режимом, предназначенные для обеспечения международного правосудия", - пишет Le Monde.

"Большинство этих структур находятся в Вильнюсе. (...) Некоторые из них специализируются в своей области, например, Белорусский фонд культурной солидарности, цель которого - "поддерживать и помогать белорусским деятелям культуры, репрессированным режимом. Если музыкант арестован, мы наймем адвоката и заплатим ему", - говорит операционный директор Александр Чаховский.

"Фонд спортивной солидарности Белоруссии (BSSF), также находящийся в Вильнюсе, со своей стороны помогает подавляемым спортсменам. С момента запуска инициативы в августе 2020 года "нашу помощь получили более 100 человек, может быть, 130", - сказал его основатель Александр Опейкин. Как и другие фонды солидарности, он направлен на "защиту тех, кто потерял работу, свою заработную плату... Многим из них также пришлось покинуть страну".

(...) "Белорусский политический кризис станет темой международной конференции в Вене 22 ноября. Об этом заявил новый федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг на саммите Совета Европы 21-22 октября. Минск, обвиняемый в организации масштабного миграционного кризиса с целью дестабилизации соседних европейских стран, может подвергнуться новым санкциям. "Это будет первое мероприятие высокого уровня, посвященное Белоруссии, - с удовлетворением отмечает Франак Вячорка, специальный советник лидера демократического движения Светланы Тихановской, находящейся в изгнании в Литве. В мероприятии примут участие представители оппозиционного движения и организаций гражданского общества Белоруссии", - резюмирует издание.