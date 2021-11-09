Гнев и скорбь охватили Польшу после смерти женщины, которой не сделали аборт

"Спустя год после введения фактического запрета на аборты польские врачи находятся под давлением и вынуждены отказывать женщинам в абортах. Однако среди населения фундаменталисты теряют поддержку", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В выходные смерть женщины после не проведенного аборта умирающего плода вывела десятки тысяч людей на улицы Польши. В десятках городов люди собрались под лозунгом "Ни одной больше". Некоторые несли портрет погибшей Изабелы С., другие зажигали свечи или шли с символами женского протеста", - передает журналист Иво Мийнссен.

"Мужчины и женщины считают умершую первой жертвой ужесточения закона об абортах. Отдельные депутаты от оппозиции дошли даже до того, что назвали представителей правящей партии "Право и справедливость" (PiS) "политическими убийцами" и "женскими палачами". Всех критиков объединяет убеждение, что вовремя предпринять меры врачам в силезском городе Пщина не дал страх перед юридическими последствиями аборта".

"О почти невыносимо печальной истории 30-летней женщины, которая умерла еще в сентябре, ее семья рассказала общественности только на прошлой неделе. Изабела С. была госпитализирована в связи с осложнениями на 22-й неделе беременности. Анализы показали, что у плода были серьезные поражения мозга и порок сердца. Поскольку ужесточенный закон запрещает проведение аборта, даже если плод нежизнеспособен, врачи сначала ничего не предпринимали. В сообщениях своей матери Изабела С. писала о безысходности. "Мне приходится пока просто лежать, спасибо этому закону об абортах", - сообщила она незадолго до своей смерти. "И они ничего не могут сделать. Они будут ждать, пока он умрет или что-то начнется, - писала она, вероятно, имея в виду "естественные" роды. - Если нет, то мне придется ждать сепсиса".

"Через некоторое время у нее отошли воды. Врачи назначили экстренное кесарево сечение. Но Изабела С. умерла по пути в операционную, предположительно в результате заражения крови. Региональная прокуратура начала расследование", - пишет издание.

"Постановление Конституционного суда, которое разрешает аборты только в случаях изнасилования, инцеста или острой опасности для жизни матери, действует с начала года. Однако данный случай показывает, что между угрозой для жизни матери и пороками развития плода не всегда можно провести четкую границу".

"Очевидно, что католические фундаменталисты оказывают большое политическое давление и влияние на правящую партию PiS. В правой националистической коалиции есть десятки депутатов, которые слепо приравнивают аборты к "евгенике". Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость", в 2016 году заявил, что даже дети, которые наверняка умрут, имеют право родиться, чтобы их можно было "крестить и похоронить". Именно в день смерти Изабелы С. парламентарии внесли законопроект о полном запрете абортов. За нарушение закона женщины и врачи будут наказываться лишением свободы вплоть до пожизненного заключения", - подчеркивает издание.

"Представители PiS отрицают связь между законами об абортах, которые уже сейчас являются самыми строгими в Европе, и смертью женщины. Так, сторонник жесткой линии PiS Марек Суски заявил, что смерть - это биологическая константа. "И иногда, к сожалению, женщины умирают во время родов".

"Постановление от октября 2020 года уже имело последствия: и без того очень низкое число разрешенных абортов - 1100 в год - сократилось на две трети. При этом, по оценкам, число нелегальных операций составляет от 100 тыс. до 150 тыс., и уже сейчас наблюдается явная тенденция: для проведения аборта польские женщины едут за границу. Так, одна неправительственная организация заявила, что в этом году она помогла сделать аборты за пределами страны 34 тыс. женщин. Правительство Польши пытается оказать давление, в частности, на Чехию, чтобы она приняла более строгие правила, но пока безуспешно", - говорится в статье.

"Впрочем, сомнительно, что фундаменталистская линия PiS в отношении абортов оправдает себя в плане внутренней политики. После ужесточения закона увеличилось число тех, кто хочет либо вернуться к нормам, действовавшим до 2020 года, либо выступает за принятие во внимание срока беременности. Соответствующие мнения высказывают в опросах три четверти всех поляков. Примечательно, что менее трети избирателей PiS приветствуют статус-кво или хотят ужесточения законов. Оппозиция, которая в прошлом относилась к этому вопросу с осторожностью, теперь переходит в наступление: она призывает к проведению референдума", - пишет NZZ.