Суровый отбор лекарственных препаратов против Covid приносит свои плоды

(...) "С марта 2020 года лекарственные препараты, позволяющие вести пациентов с положительным результатом теста на Covid-19 в целях избежать серьезной формы, выглядят как святой Грааль. Конечно, появление вакцин немного снизило остроту поиска лекарств, но факт остается фактом: продвижение в этом направлении значительно изменит ситуацию с санитарной, а также и с социальной и экономической точки зрения", - пишут журналистка Лора Дазиньер и эпидемиолог, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао на страницах Slate.fr.

"Covid действительно может стать болезнью, которую можно вылечить, возможно, с момента возникновения инфекции или при первых симптомах. Это означает, что в дополнение к важному, но неполному снижению риска, обеспечиваемому вакцинами, мы, наконец, сможем избавиться от будущих угроз перегрузки больничной системы", - говорится в статье.

(...) "Срочность, вызванная всплеском первой волны пандемии, с февраля 2020 года вызвала необходимость быстрого поиска лечения. А значит, вопрос о репозиционировании уже имеющихся на рынке лекарств стал предметом многочисленных предложений. Гидроксихлорохин, ремдесивир, ивермектин, азитромицин, колхицин: основные кандидаты сначала сделались предметом объявлений, затем оживленных, а иногда и получивших широкую огласку дебатов", - напоминают они.

"Идея о репозиционировании (перепрофилировании) старых лекарств была простой, экономичной и благородной. Простой, потому что ее принцип основан на идее снова взять лекарство, уже разрешенное для лечения другой патологии, некоторые предварительные показания которого предполагают потенциальную эффективность против Covid. Экономичной, поскольку интерес к лекарству, уже представленному на рынке, устраняет необходимость в части исследований и разработок препарата, которые обычно проводятся от концепции препарата до первой, затем второй и третьей фазы клинических испытаний", - указываают авторы.

(...) "Наконец, идея о репозиционировании благородна: чаще всего эти лекарства, иногда старые и дженерики, очень недороги, их легко и быстро производить в больших количествах", - говорится далее.

(...) "Однако этот изобретательный подход натолкнулся на несколько препятствий, подчеркивающих явное отсутствие специализированных органов или структур, ответственных за оценку перепрофилирования лекарств с той же тщательностью и тем же ноу-хау, как это делают фармацевтические компании для новых препаратов", - комментируют журналистка и эпидемиолог.

(...) "Скажем откровенно: здесь часто царило определенное дилетантство, иногда подпитываемое теориями заговора, направленными против "Биг фармы" и приводящее к драматическим сбоям, которые создавали чувство ложной безопасности, а также задержки в подтверждении и принятии ответственности", - продолжают они.

"Столь прискорбное наблюдение требует серьезного размышления над вопросом о репозиционировании старых лекарств. Если мы считаем, что это простой, экономичный и благородный подход, тогда возникает вопрос о роли государственных органов в поддержке тщательных испытаний этих генерических препаратов, требующих возможного перепрофилирования", - отмечают Дазиньер и Флао.

(...) "В рамках первых попыток репозиционирования только одно лекарство выглядит в качестве контрпримера: дексаметазон, который использовался из-за его противовоспалительного действия по многочисленным показаниям", - говорится в статье.

(...) "Сегодня только один репозиционированный препарат, тоцилизумаб, присутствует в портфеле из 10 самых многообещающих препаратов против Covid-19, выбранных Европейской комиссией 25 октября. По мнению Комиссии, "они должны скоро появиться на европейском рынке, как только их безопасность и эффективность будут подтверждены Европейским агентством по лекарственным средствам", - пишет Slaste.fr.

(...) "Группа независимых научных экспертов рассмотрела 82 возможных лекарств-кандидатов, которые достигли продвинутой стадии клинической разработки. Затем она выбрала 10 наиболее многообещающих для создания европейского портфеля методов лечения против Covid-19, принимая во внимание тот факт, что необходимы различные типы продуктов в зависимости от групп пациентов, а также стадии и степени тяжести заболевания", - поясняют авторы статьи.

"Этот список из 10 лекарств, разделенных на три категории, будет продолжать развиваться по мере появления новых научных данных:

Противовирусные препараты, которые следует назначать как можно скорее после заражения. Они действуют внутри вируса, чтобы предотвратить его репликацию. Это молнупиравир от Ridgeback Biotherapeutics и MSD, паксловид (или PF-07321332) от Pfizer и AT-527 от Atea Pharmaceuticals и Roche. В идеале эти препараты должны быть недорогими, чтобы их можно было быстро отпускать тем, кто больше всего подвержен риску развития тяжелой формы и для кого соотношение польза/риск является благоприятным.

Моноклональные антитела к спайковому белку, которые стимулируют иммунный ответ, также должны выдаваться вскоре после появления первых симптомов. Они могут представлять большой интерес, если вакцины станут менее эффективными против нового варианта. Это ронапрев, комбинация двух моноклональных антител (казиривимаб и имдевимаб) от Regeneron Pharmaceuticals и Roche, ксевуди (сотровимаб) от Vir Biotechnology и GlaxoSmithKline, и евушельд, комбинация двух моноклональных антител (тиксагевимаб и цилгавимаб) от AstraZeneca.

Противовоспалительные препараты или иммуномодуляторы, которые предназначены для серьезно пораженных пациентов и призваны предотвратить последствия разрушительного цитокинового шторма. Это актемра (тоцилизумаб) от Roche Holding, кинерет (анакинра) от Swedish Orphan Biovitrum, олумиант (барицитиниб) от Eli Lilly и лензимулаб от Humaningen".

(...) "Таким образом, эти первые лекарства могут быть разрешены в ближайшем будущем в странах Евросоюза, если окончательные данные подтвердят их качество и если их соотношение между пользой и риском окажется благоприятным", - указывают авторы публикации.

(...) "Между тем, трудно представить, что люди, сомневающиеся по поводу вакцины, способны с большим энтузиазмом отнестись к идее о раннем и частом назначении, то есть при малейшем подозрении на заражение SARS-CoV-2, лекарств, которые нередко разрабатывались в спешке. В настоящее время у нас еще нет большого опыта в масштабе популяции; кроме того, клинические испытания уже показали, что эти препараты вызывают еще больше побочных эффектов, чем вакцины, которые остаются исключительно хорошо переносимыми", - анализируют авторы.

(...) "С другой стороны, эти препараты, возможно, позволят изменить прогноз тяжелых форм и снизить летальность вируса в любом возрасте. Давайте вспомним появление антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, пусть даже аналогия выглядит несколько смелой, поскольку эти две патологии очень сильно различаются", - резюмируют Лора Дазиньер и Антуан Флао.