Как злодеи с легкостью шантажируют растерянную Европу

"Зачем Польше и Литве просить беспомощный ЕС о помощи в охране своих границ? В случае сомнений лучше обращаться к НАТО", - пишет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"Кто здесь злодей, понять можно легко: Александр Лукашенко, авторитарный правитель Белоруссии, занимается организованной государством торговлей людьми. Он использует мигрантов как оружие для дестабилизации ЕС", - отмечает издание.

"К тому же маневры Лукашенко на границе с Польшей создают впечатление, что он намерен спровоцировать кровопролитие. Его силы безопасности гонят мигрантов к определенным участкам границы. Если им удастся насильно прорвать границу, ЕС будет выглядеть слабым. Если пограничники ЕС воспрепятствуют этому, в случае необходимости и с помощью силы, ЕС будет выглядеть лицемером, проповедующим ценности, но демонстрирующим жестокость. Лукашенко играет на наших чувствах и нашей совести", - полагает автор статьи.

"Но каких действий требует от нас, европейцев, намеренно созданная чрезвычайная ситуация на внешней границе ЕС? Что должны сделать правительства Польши и Литвы, что должны сделать лидеры ЕС, если они хотят поддержать постулируемые ценности? Подразумевает ли гуманность, чтобы мы принимали людей, которых использовали в качестве оружия?", - задается вопросами издание.

"Мы наблюдаем то, чего мимоходом добивается Лукашенко: он вселяет чувство неопределенности в граждан и тем самым раскалывает европейские гражданские общества. Ведь совсем непросто провести границу между законом и моралью. И кажется, что годы общественных дебатов, разгоревшихся после массовой миграции летом 2015 года, принесли больше замешательства, чем ясности".

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что она хочет укрепить ЕС. Но она отказывается поддержать улучшение безопасности внешней границы за счет средств ЕС. Она не хочет строить новые стены - так она обосновывает эту позицию, играя на чувствах немцев и их памяти о бесчеловечном разделе Германии".

"Однако тем самым фон дер Ляйен игнорирует преобладающие настроения в ЕС. Они скорее следуют принципу: хорошие заборы - хорошие соседи. Европа уже давно возвела защитные сооружения в испанских эксклавах Сеута и Мелилья на африканской стороне Средиземного моря, а также на Балканском направлении", - говорится в статье.

"Ситуация осенью 2021 года на границе Польши и Литвы с Белоруссией сильно отличается от ситуации летом 2015 года, возникшей на внешней границе ЕС с Турцией. Тогда люди, нуждавшиеся в срочной помощи, прибывали из стран, охваченных гражданской войной, из Сирии, Ирака и Афганистана, из совершенно переполненных и не обеспеченных всем необходимым лагерей беженцев. Турция и Греция были перегружены".

"Люди, которые сейчас пытаются прорваться в Польшу через Белоруссию, прибыли в Минск регулярным рейсом и с въездной визой, и организовано государством. Эти обстоятельства сами по себе говорят против того, что в Белоруссии они подвергаются политическим преследованиям и поэтому у них нет другого выбора, кроме как искать убежище в ближайшем государстве, то есть в Польше или Литве. К тому же они не хотят просить убежища в Польше, на что неоднократно указывали польские власти. Они рассматривают Польшу как транзитную страну и хотят попасть в Германию. Конечно, люди, подвергающиеся политическому преследованию, должны получать убежище. (...) Но это не тот случай", - указывает Der Tagesspiegel.

"Да, ситуация на границе Польши с Белоруссией бесчеловечна. Так хочет Лукашенко. Он хочет шантажировать ЕС".

"Но должен ли ЕС поддаваться этому шантажу? Он должен сосредоточить свои усилия на том, как положить ему конец: оказывая давление на Белоруссию; оказывая давление на государства, откуда прибывают мигранты и которые разрешают туристические рейсы в Минск".

"Зачем Польше или Литве просить помощи у ЕС, который явно не знает, что делать? Тогда для обеспечения безопасности границ им лучше обратиться к НАТО", - заключает издание.