9 ноября 2021 г. Корреспондент | The Moscow Times В России новый рекорд смертности от Covid после снятия частичного локдауна "Во вторник Россия установила новый рекорд ежедневной смертности от коронавируса, в то время как страна вышла из недельного оплачиваемого периода, призванного ограничить рекордное распространение инфекции. По данным правительства, за последние 24 часа от Covid умерло 1211 человек", - сообщает The Moscow Times. "Общее число погибших в России, основанное на ежедневных данных, в настоящее время составляет 249 215 человек - это самый высокий показатель в Европе. Согласно анализу последней доступной официальной статистики, проведенной The Moscow Times, число погибших в России с начала пандемии - и до того, как началась самая смертоносная волна вируса - составило 723 350 человек. Еще 39 160 человек заразились за последние 24 часа, согласно официальным данным. Таким образом, общее число пострадавших в России составляет 8,8 млн человек это пятый в мире крупнейший показатель", - указывает издание. (...) "Хотя на прошлой неделе темпы роста инфицирования замедлились, в субботу в России по-прежнему зарегистрировано самое большое количество новых коронавирусных инфекций с начала пандемии. (...) В понедельник Кремль заявил, что еще слишком рано оценивать влияние "нерабочего периода" в России, добавив, что это станет ясно в течение недели, начинающейся с 15 ноября". (...) Источник: The Moscow Times