9 ноября 2021 г. Натан Джеффей | The Times of Israel Израильские ученые вносят изменения в мозг, что позволяет заглянуть внутрь психосоматических заболеваний "Израильские ученые утверждают, что они увидели, как именно мозг может вызывать болезни в организме, и считают, что изменения в активности серого вещества в мозге могут остановить воспаление в кишечнике, толстой кишке и других местах", - сообщает The Times of Israel. "Исследователи из Техниона, Израильского технологического института, активировали определенные комбинации нейронов у здоровых мышей, у которых вообще не было физических проблем, и наблюдали, как внезапно у них появились воспаления. По словам ученых, это демонстрирует способность мозга вызывать соматические заболевания, и показывает, как это происходит", - говорится в статье. "Эксперимент, который проводился на десятках мышей, показал, что, по крайней мере, некоторые психосоматические заболевания вызываются тем, что мозг "воспроизводит" эпизод физически вызванного заболевания в теле. Так, сначала ученые Техниона, работающие в сотрудничестве с учеными из Хайфского университета и больницы EMMS в Назарете, вызвали воспаление у мышей - в толстой кишке или в брюшной полости, осуществляли мониторинг активности их нейронов, а затем ждали, пока они выздоровеют. Затем они вызвали новое воспаление в том же месте - просто активировав идентичную комбинацию нейронов, которую они наблюдали во время первоначального воспаления", - сообщает издание. "Это заставляет предположить, что мозг хранит некое представление о воспалительных состояниях, которые переживают мыши, и имеет способ вызывать такое же воспаление, - рассказала The Times of Israel профессор Ася Роллс, нейроиммунолог, руководившая исследованием. - Хотя существует разрыв между экспериментами на мышах и пониманием того, как это происходит у людей, это открывает новую линию исследований психосоматических заболеваний у людей". "Я была удивлена, увидев этот эффект так четко, когда воспаление началось вскоре после активации нейронов, даже несмотря на отсутствие патогена или другого физического триггера", - подчеркнула Роллс. "По ее словам, исследование, недавно рецензированное и опубликованное в журнале Cell, является одним из самых четких взглядов внутрь психосоматических заболеваний и одним из самых многообещающих. Исследователи надеются, что если мозг способен инициировать воспаление, то подавление активности мозга, которая его инициирует, может помочь в борьбе с воспалением. Когда исследования перейдут от мышей к людям, это может открыть путь к пониманию потенциально психосоматических элементов синдрома раздраженного кишечника и некоторых аллергий, - говорится в публикации. - По словам Роллс, такой подход к лечению может снизить зависимость от иммунодепрессантов". (...) Источник: The Times of Israel