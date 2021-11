9 ноября 2021 г. Джеральд Сейб | The Wall Street Journal Пока Америка враждует дома, Россия и Китай заняты тем, что совершают собственные шаги "В то время как в последние недели Вашингтон поглощен собственной внутренней суетой и борьбой, в других частях земного шара разворачиваются несколько других событий: во второй раз в этом году Россия сосредоточила тысячи военнослужащих и бронетехнику возле границы с Украиной и снова, похоже, использует свои энергетические поставки в качестве оружия, чтобы остановить любое движение правительства Украины в сторону запада. В ответ администрация Байдена направила в Москву Уильяма Бернса, директора Центрального разведывательного управления и бывшего посла в России, чтобы дать Кремлю понять, что США наблюдают", - пишет The Wall Street Journal. "Тем временем президент Китая Си Цзиньпин пропустил два самых важных международных мероприятия года - встречу на высшем уровне G20 в Риме и большую международную конференцию по изменению климата в Шотландии - отчасти из-за опасений по поводу коронавируса, но также во имя подготовки ко встрече Центрального комитета Коммунистической партии на этой неделе, которая проложит ему путь к беспрецедентному третьему сроку на посту лидера Китая. Запугивание Китаем Гонконга и Тайваня активно продолжается, и Пентагон заявил в ежегодном отчете о китайских вооруженных силах, что Пекин так быстро расширяет свой ядерный арсенал, что в ближайшие годы у него может быть вдвое больше ядерных боеголовок, чем прогнозировалось ранее", - сообщается в статье. (...) "Ничто из этого не означает, что приближается какой-то конфликт, или что США должны стремиться к нему. В самом деле, как заставляет предположить поездка Бернса в Москву, это признак необходимости такого диалога сверхдержав, который удерживал прежнюю холодную войну с Советским Союзом от того, чтобы она не стала горячей. Однако это также признак того, что остальной мир не стоит на месте, пока США поглощены собственной внутренней враждой", - отмечается в публикации. "Китай и Россия опасны, по крайней мере, по одной схожей причине: обе страны влиятельны и в то же время, по крайней мере, несколько незащищены", - пишет автор публикации Джеральд Сейб: (...) говоря про Китай, он со ссылкой на Эвана Медейроса, эксперта по Азии, который был высокопоставленным представителем по Китаю в аппарате Совета национальной безопасности при администрации Обамы, отмечает (...), что Китай "сталкивается с большими экономическими проблемами внутри страны, и вступает в "деликатный период перехода власти ", в то же время он наращивает свою военную мощь и становится более напористым в своей внешней политике. Это потенциально опасная комбинация". "Тем временем президент России Владимир Путин пытается восстановить сферу влияния Москвы по соседству, используя для этого два основных инструмента, имеющихся в его распоряжении: все еще мощный военный и энергетический экспорт, который можно использовать для вознаграждения или наказания стран по всей Европе, как вздумается Кремлю. Эта комбинация используется как для запугивания Украины, чтобы заставить ее подчиниться, так и для ассимиляции и защиты авторитарного, дружественного Кремлю режима Белорусии от любого вмешательства Европейского Союза, покуда он расправляется со своими внутренними противниками". (...) "Эти тревожные тенденции не то, чтобы не связаны с официальным Вашингтоном, который находится в состоянии борьбы и в глубоком расколе. Президент Байден говорил о том, чтобы показать миру и, в частности, авторитарным противникам Америки, что заново объединенное американское правительство может решительно продвигаться вперед, демонстрируя силу демократии. Вряд ли такой образ вырисовывался в последние несколько недель", - подчеркивается в статье. "Более того, картина разделенной Америки, отвлеченной и поглощенной собственными внутренними конфликтами, приглашает противников к авантюризму - они могут предположить - возможно, ошибочно - что Вашингтон не подготовлен для решения глобальных проблем", - указывает автор. Источник: The Wall Street Journal