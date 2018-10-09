Начиная жить вместе, пары набирают вес

Исследование показывает, что многие пары набирают вес после того, как начинают жить вместе, передает агентство AFP, материал которого публикует немецкая Augsburger Allgemeine Zeitung.

От брака это не зависит. Институт Макса Планка сообщил, что с началом совместной жизни пары набирают примерно вдвое больший вес, чем супружеская чета в первые четыре года брака.

"Потому что изменение статуса отношений часто означает и перемену в повседневном режиме питания - например, совместный завтрак, которого при жизни в одиночестве вовсе бы не было или он был бы скромнее", - пояснил соавтор исследования Ральф Хертвиг.

После расставания люди обычно худеют - индекс массы тела у мужчин и женщин снова максимально приближается к показателю, который был до начала совместной жизни. "Это согласуется с так называемой гипотезой брачного рынка, согласно которой люди, находящиеся в поиске партнера, стремятся снизить вес, чтобы повысить свою привлекательность", - отмечается в публикации.

"Поразительно, но исследование, однако, также показало, что при разводе, который следует за расставанием, мужчины и женщины в основном набирают вес. В качестве возможного объяснения ученые указывают на то, что многие люди, прежде всего мужчины, в случае позднего развода находятся в новых отношениях", - говорится в материале.