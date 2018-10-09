Скрывающийся от правосудия россиянин бежал из Лондона, чтобы вернуться на родину. Но почему?

"Британия хорошо отнеслась к Сергею Капчуку. После того как в 2005 году он бежал из России, чтобы скрыться от преследования по обвинению в мошенничестве, а в 2010-м на верблюде ускользнул из Абу-Даби, чтобы избежать экстрадиции, Капчук приземлился в аэропорту Гатвик с паспортом своего брата-близнеца. Политическое убежище он получил за четыре месяца", - пишут журналисты Bloomberg Ирина Резник и Генри Мейер.

Бывший региональный депутат и владелец завода из Екатеринбурга, он восемь лет вел прекрасную жизнь в Лондоне под именем Сергея Виндзора. В марте он снова пустился в бега, но на этот раз вернулся в объятия соотечественников: он боялся, что Британия хочет его убить и обвинить Кремль.

"Российский спящий агент, британский крот, чокнутый - никто точно не знает, что думать о Капчуке. Но как бы невероятно это ни было, 46-летний бонвиван теперь символ многочисленных усилий Кремля по привлечению на родину целого триллиона долларов, выведенных за рубеж из России", - отмечают авторы статьи.

В феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов полетел в Лондон с необычным предложением для состоятельных россиян: он пообещал им помочь восстановить свое доброе имя в российских судах. Им нужно лишь вернуться на родину.

"Вскоре после презентации, состоявшейся в Пушкинском доме, произошли два события, которые изменили мнение Капчука о предложении Титова", - сообщают журналисты. Первое - это нападение на Сергея Скрипаля. А спустя всего несколько дней в своем доме был найден задушенным бывший партнер Бориса Березовского Николай Глушков.

"Глушков был первым номером в "лондонском списке" [Титова] из 22 имен, который в британских таблоидах вскоре стал путинским "списком жертв", - пишут авторы статьи. - Капчук, номер 12, рассказал, что его осадили репортеры, уверенные в том, что его жизнь вдруг оказалась в опасности. Капчук признался, что это напоминает паранойю, но он видел, что угроза исходит от другой стороны".

Он воспринял нападения как провокацию MI-6 и нанял двух охранников из местных. "Я понимал, что мертвый русский - это одно, но если будут убиты еще и два гражданина Великобритании, это совсем другое дело", - пояснил он.

"По словам бывшего офицера КГБ и ФСБ Геннадия Гудкова, ныне оппозиционного политика, эти утверждения согласуются с российскими пропагандистскими усилиями, так что Капчук, возможно, заключил какую-то сделку, чтобы его дело закрыли", - отмечается в статье.

"Капчук категорически это отрицает. Он отмечает, что прошло несколько месяцев, прежде чем в Москве кто-то ответил на его мольбы о помощи. По его словам, он был в одиночестве и ему некуда было обратиться. Он запрыгнул на поезд в Париж и следующие несколько недель перемещался по Европе, проводя каждую ночь на новом месте", - рассказывают журналисты.

В мае Капчук обнаружил, что Британия аннулировала его загранпаспорт. Это необычно, отмечают авторы статьи: так обычно делают только с подозреваемыми в терроризме. Капчук узнал об этом, когда ехал к родственнику в Хорватию и пограничники без объяснений конфисковали его паспорт. Эту версию подтверждает сообщение МВД Хорватии от 7 мая.

"В министерстве теперь заявляют, что документ Сергея Виндзора конфисковали, поскольку он был объявлен утерянным, правда, не поясняют, кем. Министерство внутренних дел Великобритании отказалось дать комментарий", - сообщают Резник и Мейер.

По мнению британского адвоката Кристофера Коула, это странно. "Похоже, британское правительство аннулировало его проездной документ, чтобы помешать ему передвигаться, но потом захотело, чтобы он вернулся", - сказал Коул.

Капчук оказался прикован к приморскому хорватскому городу Риека. Однажды поздно вечером племянник домовладелицы его предупредил, что за ним едет полиция. Капчук бежал в леса. Блуждая среди деревьев, он достал телефон и позвонил Титову. Тот договорился, чтобы за Капчуком заехали из посольства России в Загребе.

Посольство три недели прятало Капчука и договаривалось с хорватскими чиновниками, чтобы его выпустили из страны, и 15 июня посол Анвар Азимов проводил его в аэропорт.

В итоге Капчук в конце сентября вернулся в Екатеринбург. Сейчас он находится под надзором ФСБ и борется с обвинениями, состряпанными, по его словам, тем же мутным альянсом из местных бизнесменов, чиновников и криминальных авторитетов, что захватили его металлургический завод и вынудили его бежать.

Он один из пяти россиян, присоединившихся к программе репатриации, из изначально отобранных 41. "Но даже при негласной поддержке Путина, который в мае приказал отменить розыск восьми человек, проекту мешают местные разборки", - говорится в статье.

"Один из вернувшихся сумел добиться того, чтобы его дело в Ростове-на-Дону закрыли, но прокурор снова его возбудил. А Капчука, который рассказал, что президент по просьбе Титова дважды вмешивался в его интересах, уже допрашивают следователи в Екатеринбурге", - сообщают Резник и Мейер.

"Возвращаться домой - большой риск для всех этих людей из лондонского списка, - сказал журналистам Титов. - Им придется снова пройти через все уголовное судопроизводство, но разве лучше всю жизнь скрываться?"

Капчук говорит, что скучает по Британии больше, чем когда-либо скучал по России. Но он полон решимости добиться справедливости и воплотить мечту - избраться в Госдуму. "Пути назад нет. Я достиг точки невозврата", - сказал он.