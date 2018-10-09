Соцсети могут подпитывать в людях патологическую зависимость от собственного "я", а отказ от них - вызывать симптомы ломки, как у наркоманов

"Соцсети подпитывают патологическую зависимость нового типа, основанную на помешательстве на своем "я", - сообщает журналист Daily Mail Гарри Петтит.

Автор новой теории Уильям Ван Гордон (Университет Дерби) замечает: "В научном сообществе распространено мнение, что есть два типа патологической зависимости: химическая - например, от наркотиков и алкоголя, и поведенческая - как-то, зависимость от азартных или компьютерных игр. Но эта новая теория гласит, что есть третий тип зависимости - онтологическая, зависимость от наших убеждений о нашем существовании. Зависимость от себя спустя некоторое время становится изнуряющей и вынуждает нас упускать из виду истину и мудрость, заключенные в реальности".

Ван Гордон отмечает, что у людей, пытающихся избавиться от онтологической зависимости, часто наблюдаются симптомы ломки.

Исследователь полагает, что зависимость от своего "я" - нечто врожденное, но она предопределяется тем, эгоистично ли мы смотрим на жизнь, а также может обостряться при использовании соцсетей: "человек может конструировать еще один слой своего "я", который подпитывается лайками, репостами и фолловерами, черпая из них жизненную силу, но не является достоверным портретом его истинной натуры. Если мы бездумно взаимодействуем с соцсетями и технологиями, позволяя им использовать нас, они обычно уводят нас от настоящего момента".

"Дабы выяснить, есть ли у него онтологическая зависимость, человек должен быть честен с собой, он должен разобраться, в какой мере его эго руководит его мыслями, словами и делами, - рекомендует ученый. - Например, делая доброе дело, спросить себя, уж не надеешься ли ты втайне на какую-то выгоду, награду или признание".

На этой же странице газета публикует тревожные выводы других ученых. В Корейском университете заключили, что "подростки, зависимые от своих смартфонов, чаще страдают психическими расстройствами, в том числе депрессией и синдромом повышенной тревожности", пересказывает журналист.

"Другие исследования показали: люди настолько зависимы от своих смартфонов, что охотно нарушают этикет, дабы ими воспользоваться", - говорится в статье. Исследователи из фирмы iPass выяснили путем опроса американцев и европейцев: 7% людей считают нужным заглянуть в телефон, пока занимаются сексом, 72% - сидя на унитазе, а 11% - на похоронах. 61% людей утверждает, что от Wi-Fi невозможно отказаться (для сравнения - 58% сочли невозможным отказ от секса, а 33% - от алкоголя), 19% предпочли бы Wi-Fi контакту с людьми.