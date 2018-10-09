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9 октября 2018 г.
9 октября 2018 г.

Миа де Грааф | Daily Mail

У мужчин, которые жалеют время на сон, снижен уровень тестостерона, что повышает риск эректильной дисфункции

Между недосыпом и пониженным уровнем тестостерона есть связь, заключили исследователи из Университета Майами (США), сообщает обозреватель Daily Mail Миа де Грааф. Ученые обнаружили, что продолжительность сна - второй по важности фактор (после массы тела), влияющий на уровень тестостерона.

Премаль Патель, руководитель исследования, изучил информацию о 2296 мужчинах старше 16 лет, которым в среднем было 46 лет, а длительность их сна колебалась от 2 до 12 часов в сутки.

Ученые выявили ряд факторов: "С каждым прожитым годом уровень тестостерона снижался на 0,49 нанограмм на децилитр, а с каждой добавочной стандартной дозы алкоголя (8 г чистого спирта по британской классификации. - Прим. ред.) - на 2,99 нг/децилитр".

"Те, кто спал меньше 7 часов, рекомендуемых врачами, чаще имели пониженный уровень тестостерона. Каждый час недосыпа равносилен потере 5,85 нг/децилитр. А каждая добавочная единица в индексе массы тела снижала уровень тестостерона на 6,18 нг/децилитр", - сообщает издание, отмечая, что все это - относительно маленькое снижение уровня тестостерона.

Источник: Daily Mail


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