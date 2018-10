9 октября 2018 г. Шон Уокер | The Guardian Подготовка к оперной постановке в Цюрихе продолжается, хотя режиссер находится в Москве под домашним арестом "Для российского режиссера Кирилла Серебренникова этот год на данный момент является плодотворным", - пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер. "Его "Гоголь-центр" остается одним из лучших московских театров, его фильм в память о ленинградской рок-музыке 80-х произвел впечатление на зрителей Каннского кинофестиваля, а сейчас он готовит новую постановку Così fan tutte (оперы Моцарта "Так поступают все женщины". - Прим. ред.), премьера которой должна состояться в ноябре в Цюрихском оперном театре", - поясняет автор. "Все это выглядит еще более впечатляюще, поскольку Серебренников провел весь год под домашним арестом. Когда в последние недели в Цюрихе начались репетиции Così fan tutte, режиссер постановки находился в тысяче с лишним миль оттуда, заточенный в своей московской квартире. Он ждет суда по обвинениям в хищении, которые многие представители московского мира искусств осудили, именуя политически мотивированными", - говорится в статье. Автор напоминает: Серебренников "сказал, что обвинения абсурдны, а деньги были потрачены на расходы, необходимые для постановки". "Серебренникову запрещено пользоваться телефоном и интернетом, он может разговаривать только со своим адвокатом, но ему разрешено пользоваться компьютером. Итак, после каждой репетиции его адвокату отсылают видеозапись, а тот копирует ее на флешку и доставляет режиссеру в его московскую квартиру", - говорится в статье. "Все контакты должны поддерживаться через адвокатов, так что мы посылаем видеозаписи, а он присылает в ответ свои письменные или записанные на видео комментарии, тоже через адвоката", - сказал его ассистент Евгений Кулагин, работающий над постановкой в Цюрихе. Напомнив, что Così fan tutte сочинялась как комедия, издание сообщает: директор оперного театра Андреас Хомоки "сказал, что Серебренников поставил спектакль, действие которого происходит в наше время, необычно серьезный". Источник: The Guardian