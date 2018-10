9 октября 2018 г. Марк Браун | The Guardian Разведки хуже всего учатся на ошибках, считают эксперты Эксперты по шпионажу считают, что разведывательные службы в большей мере, чем другие профессиональные организации, страдают "официальной амнезией" и не извлекают уроков из прошлого, передает корреспондент The Guardian Марк Браун содержание дискуссии на литературном фестивале в английском городе Челтнеме. На мероприятии под названием "Шпионская игра" в рамках фестиваля автор книги об истории MI-5 Кристофер Эндрю рассказал, что главы разведок не знают о прошлых ошибках по очевидной причине - эти операции всегда были секретными. В отравлениях в Солсбери "нет ничего нового", считает Эндрю. Попытки КГБ совершать убийства во время холодной войны "были столь некомпетентными, что их отменили на более чем десятилетие", сказал он. Исследователь международных отношений Рори Кормак кропотливо перелопатил архивные материалы за 50 лет, изучая работу разведслужб. По его словам, они что-то делали, понимали, что это не работает, оставляли это позади, а спецслужба возвращалась к тому, что делала. "Им постоянно не удавалось учиться на своих ошибках", - сказал Кормак. "По его словам, на прошлой неделе он был в Уайтхолле и выступил с некоторыми предложениями, но ему отказали", - сообщает Браун. "Высказывались предположения, что русские намеренно пытаются выставить дело о Солсбери фарсом", - отмечает автор статьи. Корреспондент "Би-би-си" Гордон Каррера считает, что это не так и что не воспринимать это нападение всерьез опасно: "Один из рисков, связанных с восприятием этого как комедии, фарса, состоит в том, что сейчас происходят серьезные вещи и некоторые из них имеют отношение к российской разведке". Есть опасность их не заметить, пояснил Каррера. Эндрю заявил: "Единственное, что можно сказать о русских, это то, что они, хорошо это или плохо, с большей дальновидностью относятся к разведке, чем любая западная спецслужба". Экс-сотрудница MI-5 Энни Машон заявила об "истерии" вокруг России. Она сказала: "Разоблачения Сноудена были всего пять лет назад, и они в самом деле показали, что наши спецслужбы занимаются тем же, что и остальной мир. И с нашей стороны ахать и говорить: "Боже мой, русские такие плохие, а мы хорошие", на мой взгляд, несколько лицемерно". По словам Машон, западные разведслужбы нередко повинны в том, что позволяют ситуации "выйти из-под контроля". Источник: The Guardian