9 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Доктор Смерть": "дело Скрипаля" приняло новый макабрический поворот В саге с отравлением в Солсбери истина все больше напоминает вымысел: оказалось, что один из подозреваемых - военный медик, отправленный убивать, пишет западная пресса. Корреспондент Independent вспоминает события 2014 года в Крыму, свидетелем которых он стал - и участником которых, по всей видимости, был полковник Анатолий Чепига, подозреваемый в отравлении Скрипалей. The Guardian ссылается на мнение экспертов по шпионажу: они считают, что разведывательные службы страдают "официальной амнезией" и не извлекают уроков из прошлого. NZZ уверена: "стратегия бесстыдства" выходит боком российской власти. В саге с отравлением в Солсбери истина все больше напоминает вымысел: оказалось, что один из подозреваемых - "доктор Смерть", военный медик, отправленный убивать, пишет журналист The Times Бен Макинтайр. При обращении с таким токсичным веществом, как "Новичок", логично иметь под рукой врача. У доктора Александра Мишкина вполне мог быть при себе антидот на случай самоотравления, отмечает автор статьи. Представляется возможным, что Мишкин - врач, которого, надо полагать, обучали тому, как действует яд, - был выбран в качестве человека, способного отмерить и нанести смертельную дозу на ручку входной двери в доме бывшего российского шпиона. "Это разоблачение добавляет новый макабрический поворот к и без того странной истории. (...) Вероятно, Мишкин лучше большинства убийц знал, что именно он пытается сделать", - пишет Макинтайр. "Путинский "герой России" был обвинен в отравлении Скрипаля, но четыре года назад он, возможно, руководил одной из ключевых атак на Украину" - сообщает в заголовке Independent. Журналист Ким Сенгупта сообщает: "Я был в группе журналистов на базе [Бельбек в Крыму], освещавших атаку [23 марта 2014 года], в которой, согласно недавним сообщениям, сыграл одну из ключевых ролей полковник Анатолий Чепига, один из обвиняемых в совершении отравления "Новичком" в Солсбери. Операция в этом месте была одним из главных оснований, как утверждается, по которым офицер ГРУ получил престижную награду "Герой России" по прямым приказаниям Владимира Путина". "Роль Чепиги - который для солсберийского плана использовал паспорт на имя Руслана Боширова - в Крыму была раскрыта московской "Новой газетой", - поясняет автор. Он добавляет, что "Новая газета" обнаружила, что Чепига и полковник ГРУ Александр Попов также участвовали в разоружении украинской бригады морской пехоты в Феодосии и захвате здания Совета министров в Симферополе. "Российский аппарат власти достигает предела бесстыдства" - утверждает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. "Будь то вторжение "зеленых человечков" в Крыму, сбитый украинскими истребителями самолет MH17 или хакеры-любители на выборах в США - российское правительство на удивление хорошо выходит из затруднительных ситуаций с помощью чистейшей лжи. Но откровенное дилетантство спецслужб в последние недели, вероятно, достигло предела", - пишет автор статьи Николай Клименюк. "Он соврал, - комментирует автор слова Путина о том, что главные подозреваемые в деле об отравлении в Солсбери являются безобидными гражданскими лицами. - В настоящий момент государственное вранье в России достигает нового, по сей день неизвестного качества. Больше нет необходимости в том, чтобы измышления имели малейший оттенок достоверности, очевидно, они вовсе не должны никого убеждать. Они окончательно превратились в ритуальное действие. Ложь ради лжи, потому что другого пути нет". "Дело Скрипаля превращается в один из крупнейших и самых постыдных провалов в истории российских и советских спецслужб", - уверен Клименюк. "В настоящий момент российский аппарат власти дошел до отметки, когда его стратегия бесстыдства выходит ему боком, - полагает автор статьи. - Спецслужбы беспокоятся о правдоподобной маскировке своих агентов так же мало, как машина пропаганды о достоверности своей лжи. Видимо, считается, что раз российскую общественность можно в два счета обвести вокруг пальца, то и сделать это с иностранными спецслужбами не составит большего труда. А когда пропаганда утверждает, что в иностранных ведомствах сидят одни некомпетентные идиоты, то в первую очередь в это верит, вероятно, российская разведка". "Открытая агрессия, в которой российское государство все же рано или поздно признается, будет принята публикой однозначно лучше, чем эти постыдные провалы. Согласно последнему опросу негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", (...) Путина, несмотря на почти тотальный контроль государства над СМИ, поддерживают сегодня только 58% опрошенных - для российских условий это очень низкий показатель", - отмечает Клименюк в заключение. Эксперты по шпионажу считают, что разведывательные службы в большей мере, чем другие профессиональные организации, страдают "официальной амнезией" и не извлекают уроков из прошлого, передает корреспондент The Guardian Марк Браун. Журналист побывал на литературном фестивале в английском городе Челтнеме, где посетил мероприятие под названием "Шпионская игра". В ходе дискуссии автор книги об истории MI-5 Кристофер Эндрю рассказал, что главы разведок не знают о прошлых ошибках по очевидной причине - эти операции всегда были секретными. В отравлениях в Солсбери "нет ничего нового", считает Эндрю. Попытки КГБ совершать убийства во время холодной войны "были столь некомпетентными, что их отменили на более чем десятилетие", сказал он. Эндрю заявил: "Единственное, что можно сказать о русских, это то, что они, хорошо это или плохо, с большей дальновидностью относятся к разведке, чем любая западная спецслужба". "Высказывались предположения, что русские намеренно пытаются выставить дело о Солсбери фарсом", - отмечает автор статьи. Корреспондент "Би-би-си" Гордон Каррера считает, что это не так и что не воспринимать это нападение всерьез опасно. Экс-сотрудница MI-5 Энни Машон заявила об "истерии" вокруг России. Она сказала: "Разоблачения Сноудена были всего пять лет назад, и они в самом деле показали, что наши спецслужбы занимаются тем же, что и остальной мир. И с нашей стороны ахать и говорить: "Боже мой, русские такие плохие, а мы хорошие", на мой взгляд, несколько лицемерно".