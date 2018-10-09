В Африку Россия пришла с опозданием после западных и азиатских стран

Специальный представитель президента Владимира Путина по Ближнему Востоку и Африке, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов был приглашен на Родосский форум, организованный институтом "Диалог цивилизаций". В интервью французскому изданию La Croix он рассказывает о возвращении России в Африку.

"У нас были хорошие позиции в Африке до конца СССР. Сегодня Россия действительно все больше наращивает свое присутствие, в зависимости от благоприятных возможностей и ожиданий наших партнеров. Многие африканцы не забыли свои отношения с Россией и нашу поддержку, оказанную в период их независимости. Мы можем опираться на сеть инженеров, преподавателей, политических деятелей, полицейских и военных, получивших образование в Советском Союзе. Многие страны остаются экономически зависимыми от бывших колониальных держав, они стараются диверсифицировать своих партнеров и создать между ними конкуренцию", - сказал Богданов.

"Мы хотим помочь нашим партнерам повысить уровень их военной подготовки и делаем это посредством технического обслуживания оборудования, приобретенного в советскую эпоху, или с помощью поставки более современной техники. Наши предприятия также делятся своими техническими знаниями и опытом в сфере горнодобывающей промышленности. Наряду с этим, мы предложили многим африканским народам преобразовать их долги, унаследованные от Советского Союза, в инвестиции. Это может происходить путем передачи прав на использование российским компаниям в нефтегазовом секторе, в сельском хозяйстве, энергетике, рыболовстве, металлообрабатывающей промышленности", - отметил замминистра.

"Мы готовы сотрудничать со всеми правительствами, которые этого пожелают, независимо от их идеологии или политической системы. В противоположность США, мы не навязываем своих правил нашим африканским партнерам", - подчеркнул собеседник издания.

"В Центральноафриканской Республике у нас есть контакты со всеми присутствующими там партиями, с целью достижения национального диалога. Президент ЦАР дважды ездил в Россию, чтобы попросить Владимира Путина о военной поддержке в борьбе против экстремистских группировок. Примерно 170 российских военных советников находятся в ЦАР. Они участвуют в обучении местной армии, но сами не сражаются", - пояснил спецпредставитель президента России.

"С "ЧВК Вагнера" у нас нет никаких проблем. Это организация, созданная бывшими военнослужащими, которые проявляют свои военные навыки в плане охраны. Существует множество подразделений такого рода. Мы пришли с большим опозданием после американцев и британцев. В Южном Ираке, например, крупнейшие российские нефтяные корпорации охраняет британская частная компания, мы не обратились к "ЧВК Вагнера". Возможно, следует внести уточнения юридического характера в деятельность таких компаний. Но фактически в этом секторе существует мировой рынок", - прокомментировал Богданов.

"Мы намерены устраивать множество форумов, чтобы объединить различные НПО, гражданское общество, предприятия, парламентариев. Они могут вылиться в саммит между Владимиром Путиным и главами африканских государств, как это уже существует между Африкой и Европой или Африкой и Китаем. Тут мы тоже отстаем по сравнению с западными и азиатскими странами", - заключил собеседник издания.