Загрязнение от окурков: Брюссельский регион выставляет счет табачной индустрии

Бельгийский регион 9 октября потребовал участия табачных производителей в расходах, связанных со сбором окурков от сигарет, брошенных на улице. В этом году эти расходы составили около 200 тыс. евро, пишет корреспондент французской Le Monde.

Такие отходы "особо трудно" собирать по причине их размера, и они "разлагаются годами", говорится в письме, направленном в расположенный в Бенилюксе филиал американского гиганта по производству сигарет Philip Morris и в две бельгийские федерации производителей: Cimabel для сигарет и Fetabel для табака. В письме содержится требование об участии в расходах, уже составивших примерно 200 тыс. евро, а также о финансировании будущих акций "исходя из логики постоянного партнерства", передает автор статьи.

Среди доводов со стороны региона упоминается, что этот "бич следует искоренить", поскольку в Бельгии ежедневно выбрасывается приблизительно 10 млн окурков, и большая их часть - в столице, говорится далее.

В 2018 году была разработана серия проектов по облегчению сбора окурков (уличные гасильники, карманные пепельницы, распространяемые во время фестивалей, и т.д.), что потребовало "затрат в 203500 евро", уточняет в данном письме брюссельский государственный секретарь, отвечающий за общественную чистоту, Фадила Лаанан.

В Брюсселе табачные производители уже согласились профинансировать государственное учреждение, уполномоченное в области сбора и сортировки отходов в виде сигаретных пачек, но они еще не внесли свой вклад в подбирание окурков, как они это уже делают во Фландрии (на севере) и в Валлонии (на юге), отмечает автор статьи.

Во Франции табачные производители недавно уверили, что они работают над предложениями, направленными на внедрение принципа "загрязнитель-плательщик" в борьбе против загрязнения, вызванного окурками от сигарет, указывает журналист. В пятницу 5 октября их приняла государственный секретарь при министерстве экологического перехода и солидарности Брюн Пуарсон, которая выразила "свое разочарование недостаточностью их первоначальных предложений".