Российский аппарат власти достигает предела бесстыдства

"Будь то вторжение "зеленых человечков" в Крыму, сбитый украинскими истребителями самолет MH17 или хакеры-любители на выборах в США - российское правительство на удивление хорошо выходит из затруднительных ситуаций с помощью чистейшей лжи. Но откровенное дилетантство спецслужб в последние недели, вероятно, достигло предела", - пишет Николай Клименюк в своей статье на сайте швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Он соврал, - комментирует автор слова Путина о том, что главные подозреваемые в деле об отравлении в Солсбери являются безобидными гражданскими лицами. - В настоящий момент государственное вранье в России достигает нового, по сей день неизвестного качества. Больше нет необходимости в том, чтобы измышления имели малейший оттенок достоверности, очевидно, они вовсе не должны никого убеждать. Они окончательно превратились в ритуальное действие. Ложь ради лжи, потому что другого пути нет".

"Дело Скрипаля превращается в один из крупнейших и самых постыдных провалов в истории российских и советских спецслужб", - уверен Клименюк.

"В настоящий момент российский аппарат власти дошел до отметки, когда его стратегия бесстыдства выходит ему боком, - полагает автор статьи. - Спецслужбы беспокоятся о правдоподобной маскировке своих агентов так же мало, как машина пропаганды о достоверности своей лжи. Видимо, считается, что раз российскую общественность можно в два счета обвести вокруг пальца, то и сделать это с иностранными спецслужбами не составит большего труда. А когда пропаганда утверждает, что в иностранных ведомствах сидят одни некомпетентные идиоты, то в первую очередь в это верит, вероятно, российская разведка".

"Открытая агрессия, в которой российское государство все же рано или поздно признается, будет принята публикой однозначно лучше, чем эти постыдные провалы. Согласно последнему опросу негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", (...) Путина, несмотря на почти тотальный контроль государства над СМИ, поддерживают сегодня только 58% опрошенных - для российских условий это очень низкий показатель", - отмечает Клименюк в заключение.