Разъединенные Штаты Америки

"Спором вокруг своего кандидата на пост верховного судьи Дональд Трамп обнажил глубокие трещины в американском обществе - и использовал это в своих интересах. Однако за всем скрываются намного более мощные силы. Борьба только началась", - пишет журналист Der Spiegel Марк Питцке о назначении на пост верховного судьи США Бретта Кавано, "самого противоречивого" федерального судьи Америки за несколько поколений.

"Американскому президенту не стоит слишком рано радоваться, - полагает Питцке. - Раскол Америки, который он обнажил и обострил назначением Кавано, намного более глубокий - настолько глубокий, что даже он не может им управлять. Здесь действуют более мощные силы: нация борется сама с собой, разрываясь между прошлым и будущим, регрессом и прогрессом".

"Трамп использует эти трещины для своих собственных, эгоистичных целей, настраивая обе стороны друг против друга - а это он умеет делать как никто другой", - говорится в статье.

"Америка всегда состояла из политических групп, которые едва могли сохранять мир. Однако по крайней мере с момента победы Трампа на выборах в 2016 году они трутся друг о друга в постоянно появляющихся местах разлома, как тектонические плиты по линии разрыва - в сопровождении периодических толчкообразных землетрясений. (...) Таким землетрясением стал Кавано", - отмечает журналист.

"Белые, которые боятся стать демографическим меньшинством. Мужчины, опасающиеся, что их патриархату придет конец. Старики, которые боятся, что молодежь лишит их средств к существованию. Шахтеры, опасающиеся, что их промышленность не вернется в свое русло. Трамп обещает им остановить эти неизбежные тенденции, даже повернуть их вспять, - пишет Питцке. - Присутствие Кавано должно наконец дать давно политизированному Верховному суду уверенное "консервативное" большинство и на десятилетия заморозить во вчерашнем дне общественно-политические преобразования, последней инстанцией для которых считает себя суд. Однако это не так просто. Верховный суд, судьи которого занимают свои должности пожизненно, всегда отставал от общества".

"Социальные революции Америки всегда осуществлялись не судом, а толпами людей на улицах. А в результате трагедии Кавано они стали теперь более мобилизованными, активными и воодушевленными", - констатирует журналист.