Долгая дорога в ЕС

Шесть стран, расположенных на западе Балкан, хотят присоединиться к ЕС. Но на пути в европейскую семью у них стоят коррупция, территориальные споры и конфликт, связанный с названием, отмечает в своей статье обозреватель Tagesspiegel Альбрехт Майер.

Более 10 лет ЕС поддерживает надежду стран региона на вступление в свои ряды. Но пока конкретных результатов не видно.

"Это связано, прежде всего, с тем, что население стран ЕС испытывает усталость после масштабного расширения на Восток, произошедшего в 2000-е годы. Но для того, чтобы шесть стран, расположенных на западе Балкан, не оказались исключительно под влиянием России, Китая и Турции, Еврокомиссия пытается вдохнуть в угасший процесс новую жизнь. Согласно оптимистичным сценариям Брюсселя, Сербия и Черногория могли бы первыми войти в ЕС уже в 2025 году. Однако в регионе то и дело наблюдаются "откаты назад" на пути в Евросоюз - об этом свидетельствует, например, недавний пример Македонии", - отмечает журналист и останавливается на ситуации в каждой из шести стран, претендующих на членство.

Две недели назад лишь 37% жителей Македонии приняли участие в референдуме, от которого глава правительства Зоран Заев ждал поддержки его плана по примирению с Грецией, говорится далее. "Теперь Заеву предстоит поломать голову над тем, как добиться начала запланированных на будущий год переговоров о вступлении страны в ЕС". Речь идет о споре с Грецией относительно названия балканской республики.

"Афины блокируют вступление Македонии в ЕС, пока не будет найден новый вариант названия. Нынешнее грекам не подходит, поскольку они опасаются территориальных претензий на одноименную провинцию на севере Греции", - передает издание. Решение вопроса с названием является важнейшим условием вступления в ЕС. Заев хочет попробовать решить вопрос с изменением названия в парламенте, однако у него там нет необходимых двух третей - надежды теперь только на выборы в ноябре.

"Албания, - продолжает Майер, - хоть и вступила в НАТО в 2009 году, путь до ЕС ей предстоит долгий". Для албанских политиков, отмечает журналист, перспектива вступления в ЕС является противодействием "утечке мозгов", отъезду из страны талантливых молодых албанцев.

Как отметил премьер-министр страны Эди Рама, вступление его страны в ЕС может затянуться на неопределенный срок, в том числе, из-за скепсиса отдельных стран Евросоюза. Так, например, фракция ХДС/ХСС в Бундестаге высказывает сомнения в связи с переговорами с Албанией на вступление, говорится в статье. "Это связано с разгулом организованной преступности и коррупции в этом балканском государстве".

"С Сербией ЕС ведет переговоры о вступлении с 2014 года. Однако эксперты сомневаются в том, что страну удастся принять в Евросоюз к 2025 году. Существенным препятствием является конфликт с соседним Косово", - сообщает Tagesspiegel. В настоящее время между Сербией и Косово ведутся ожесточенные дискуссии относительно границ.

"Проблема состоит еще и в том, что президент Сербии Александр Вучич в конфликте с Косово ищет не только поддержки ЕС, но и близости с Россией, которая категорически отвергает независимость бывшей сербской провинции", - передает автор.

"Наряду с Сербией самые неплохие шансы на вступление в ЕС в обозримом будущем есть у Черногории". Вместе с тем серьезную головную боль брюссельским чиновникам обеспечивает президент Черногории Мило Джуканович: "критики обвиняют его в том, что он допустил распространение мафии в государстве на Адриатическом побережье. Джуканович всегда отрицал сообщения о том, что стал миллионером в результате сомнительных делишек", - сообщается далее.

Хотя Босния и Герцеговина и считается потенциальным кандидатом на членство в ЕС, но переговоры на вступление отодвинуты на неопределенный срок, сообщает журналист. "Однако то, что ЕС не забывает о государстве, которое населяют три этнические группы, стало известно из стратегического документа по Западным Балканам, обнародованного Еврокомиссией в феврале этого года".

Самым большим препятствием для реформ в Боснии и Герцеговине является вызывающий неоднозначные оценки президент Республики Сербской Милорад Додик, который "сводит на нет все попытки укрепить государственную общность, к которой относятся и боснийцы-мусульмане, и православные сербы, и хорваты-католики".

В Косово, сообщает в заключение автор, самый высокий уровень безработицы в регионе - 35%. "Сегодня экономика Косово была бы не в состоянии выдержать конкуренцию внутри ЕС. Против вступления говорит и нарастающее число конфликтов между этническим большинством косовских албанцев и сербским меньшинством. Кроме того, независимость Косово не признают такие страны ЕС, как Греция, Кипр, Румыния, Словакия и Испания".