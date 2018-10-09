Голосование в ПАСЕ: как нам быть с Россией?

Парламентская ассамблея Совета Европы голосует сегодня за то, стоит ли менять свои правила, чтобы пойти навстречу депутатам из России, сообщает Tagesspiegel.

"После аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году российская делегация была лишена в ПАСЕ права голоса, - напоминает автор публикации Клаудиа фон Зальцен. - С тех пор московские парламентарии не принимают участия в пленарных заседаниях. Теперь могут быть приняты изменения в работе организации, которые могут вернуть Россию в Страсбург".

В прошлом году, продолжает журналистка, Россия приостановила свои выплаты в Совете Европы. Ежегодные отчисления из России в Страсбург составляли 33 млн евро. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, если Россия не может принимать участие в вынесении решений ПАСЕ, "у нее есть право не платить". Сократить отчисления в Совет Европы решила в 2017 году и Турция. "Поскольку Россия и Турция отчисляют одни из самых крупных взносов, организации грозит финансовый кризис", - отмечает журналистка.

Турбьерн Ягланд, генсек Совета Европы, добивался от европейских столиц урегулирования конфликта с Россией, говорится далее. Он предупредил, что страна может полностью отвернуться от организации. "И тогда, подчеркнул норвежский социал-демократ, граждане России лишатся возможности обращаться в ЕСПЧ. Ни из одного другого государства, входящего в Совет Европы, не подается столько исков в Страсбург, как из России".

Как сообщает фон Зальцен, депутатам сегодня предстоит проголосовать за изменения, которые предусматривают более серьезные барьеры для введения санкций. Кроме того, планируется смягчить уже введенные санкции: делегация, которая была лишена права голоса, могла бы участвовать в выборах судей ЕСПЧ или нового генерального секретаря.

"Критики видят в российской позиции своего рода шантаж", - сообщается далее. По словам Ребекки Хармс, депутата от партии зеленых, "Совет Европы не должен поддаваться шантажу Кремля". "Возвращение России станет позором, в том числе, на фоне того, что сегодня известно по делу Скрипалей".

Возглавляющий немецкую делегацию в ПАСЕ Андреас Ник между тем не считает, что организация идет на требования Россия, внося изменения в свои правила. "Пользы от эскалации конфликта и окончательного выхода России из Совета Европы не будет никому", - уверен он.

Как отмечает в заключение автор, пока неясно, отправит ли Россия в 2019 году своих парламентариев в Страсбург, если сегодня депутаты проголосуют за изменения.