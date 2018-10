9 октября 2018 г. Уильям Хейг | The Telegraph Нам не удается остановить медлительную, зловещую русификацию Европы "На прошлой неделе скоординированные заявления британских, нидерландских и американских ведомств, раскрывших деятельность российских агентов, которые совершали кибератаки на страны, компании и международные организации, стали для Москвы помехой и позором", - пишет в своей статье в The Telegraph Уильям Хейг, в прошлом министр иностранных дел Великобритании. "Однако такое же или даже еще более сильное беспокойство вызывает характер и масштаб вмешательств России в растущем числе стран Южной и Восточной Европы", - говорится в статье. Хейг упоминает о событиях на Украине с 2014 года, а также о попытке переворота в Черногории в 2016 году, низкой явке на референдуме в Македонии, результатах недавних парламентских выборов в Латвии и выборов в президиум Боснии и Герцеговины. Хейг полагает: "Чтобы найти связь между всеми этими явлениями, мы должны связать их с переговорами между двумя другими балканскими странами - Сербией и Косово - об идее "корректирования" их границы". Хейг вспоминает: "В 2010 году, в бытность министром иностранных дел, во время многих визитов на Балканы я твердил всем заинтересованным сторонам: "Карта приведена в окончательный вид", и заявлял всем странам, что они не должны даже думать о том, чтобы изменить ее снова. Лучше всего, если бы Запад целиком теперь присоединился с Берлину, чтобы подкрепить этот тезис. Ведь, как только одна граница может быть "скорректирована", появится новое обоснование для изменения многих других. Для некоторых боснийских сербов идея, что границы в регионе могут быть изменены, - стимул попытаться завершить расчленение страны по этническим линиям, которое кровавыми способами пытались осуществить в 90-е годы ХХ века. Для России, что наиболее существенно, существует длинный список границ, которые надо "скорректировать". Возможно, Абхазия и Южная Осетия, отобранные у Грузии 10 лет назад, могут быть официально включены в Россию? А что, если подогреть нарастающую ссору Венгрии с Украиной, предположив, что этническим венграм, возможно, тоже нужно "скорректировать" их границу? А как насчет стран Балтии, где живет много этнических русских, - возможно, им могут быть представлены "коррективы". "Россия не испытывает никаких колебаний насчет вскрытия этого ящика Пандоры, поскольку вероятный результат - ухудшение отношений между странами, которые в ином случае могли бы шагнуть к более стабильному и благополучному будущему в широкой западной рамочной структуре", - пишет Хейг. По мнению Хейга, необходимо "четко понять, что происходит, слаженно противостоять этому и категорично настаивать на том, что окровавленная карта Восточной Европы приведена в окончательный вид". Источник: The Telegraph