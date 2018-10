9 октября 2018 г. Бен Макинтайр | The Times Несостоявшийся солсберийский убийца Александр Мишкин - "доктор Смерть" В саге с отравлением в Солсбери истина все больше напоминает вымысел: оказалось, что один из подозреваемых - "доктор Смерть", военный медик, отправленный убивать, пишет журналист The Times Бен Макинтайр. При обращении с таким токсичным веществом, как "Новичок", логично иметь под рукой врача. У доктора Мишкина вполне мог быть при себе антидот на случай самоотравления, отмечает автор статьи. Представляется возможным, что Мишкин - врач, которого, надо полагать, обучали тому, как действует яд, - был выбран в качестве человека, способного отмерить и нанести смертельную дозу на ручку входной двери в доме бывшего российского шпиона. "Это разоблачение добавляет новый макабрический поворот к и без того странной истории. Стрелок может не до конца понимать воздействие пули киллера или науку о ней. Но врач бы с точностью знал разрушительное физическое воздействие дозы нервно-паралитического вещества на организм человека. Вероятно, Мишкин лучше большинства убийц знал, что именно он пытается сделать", - пишет Макинтайр. Источник: The Times