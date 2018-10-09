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9 октября 2018 г.
9 октября 2018 г.

Бен Макинтайр | The Times

Несостоявшийся солсберийский убийца Александр Мишкин - "доктор Смерть"

В саге с отравлением в Солсбери истина все больше напоминает вымысел: оказалось, что один из подозреваемых - "доктор Смерть", военный медик, отправленный убивать, пишет журналист The Times Бен Макинтайр.

При обращении с таким токсичным веществом, как "Новичок", логично иметь под рукой врача. У доктора Мишкина вполне мог быть при себе антидот на случай самоотравления, отмечает автор статьи.

Представляется возможным, что Мишкин - врач, которого, надо полагать, обучали тому, как действует яд, - был выбран в качестве человека, способного отмерить и нанести смертельную дозу на ручку входной двери в доме бывшего российского шпиона.

"Это разоблачение добавляет новый макабрический поворот к и без того странной истории. Стрелок может не до конца понимать воздействие пули киллера или науку о ней. Но врач бы с точностью знал разрушительное физическое воздействие дозы нервно-паралитического вещества на организм человека. Вероятно, Мишкин лучше большинства убийц знал, что именно он пытается сделать", - пишет Макинтайр.

Источник: The Times


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