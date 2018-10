9 октября 2018 г. Каллум Джонс | The Times Британия стремится укрепить торговые связи с Украиной Британия после выхода из ЕС будет бороться с российской агрессией, укрепляя торговые связи с Украиной и сохраняя европейские санкции - с таким заявлением, как передает корреспондент The Times Каллум Джонс, во вторник выступит министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. "Сотрудники Уайтхолла начали переговоры с украинскими коллегами на прошлой неделе", - сообщает журналист. Лиам Фокс, в прошлом министр обороны, должен обратиться к Украинскому бизнес-форуму в Лондоне и заявить, что торговля и безопасность - "часть одного целого". "Выведи из равновесия один из этих факторов - и мир, процветание и свобода окажутся под угрозой. Немногие страны понимают это лучше, чем Украина, - приводятся в статье выдержки из его заявления. - Мы собрались здесь сегодня не только для того, чтобы углубить торговые связи между нашими народами, но и чтобы проявить солидарность и единство перед лицом внешней агрессии. Наш выход из ЕС не меняет приверженность Великобритании развитию, росту и процветанию Украины. Он также не меняет нашу приверженность санкциям против России. Более того, мы принимаем меры, чтобы в день, когда мы покинем Евросоюз, санкции были плавно переведены в британский закон". В 2016 году, указывает автор статьи, Британия импортировала из Украины товаров и услуг на 400 млн фунтов и экспортировала - на 600 млн. Из России она импортировала товаров и услуг на 4,7 млрд, а отправила - на 5,3 млрд. Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что банковские, антикоррупционные и энергетические реформы в стране "начинают приносить плоды". "Возможности тесной интеграции и сотрудничества между нашими странами огромны, и я знаю, что обе стороны привержены тому, чтобы воспользоваться возможностью для формирования еще более стратегического партнерства", - сказал он. Источник: The Times