Политик из АдГ о создании еврейской организации внутри партии: "При наихудшем стечении обстоятельств мы получим сионистское лобби"

Вскоре после образования еврейской организации внутри "Альтернативы для Германии" Вольфганг Гедеон, депутат от АдГ ландтага земли Баден-Вюртемберг, вышедший в свое время из фракции, назвал этот шаг "стратегической ошибкой", сообщает Die Welt.

Внутрипартийная группа "Евреи в АдГ" - доказательство "мужества" ее инициаторов, отметил в воскресенье председатель партии Йорг Мойтен. Депутат Бундестага от АдГ Петр Бистрон подчеркнул "историческое значение" этого события для партии.

Однако уже через несколько часов после официального создания группы свою собственную интерпретацию этого события на своей странице в Facebook предложил Вольфганг Гедеон. По мнению политика, формирование "групп по интересам" внутри партии является "стратегической ошибкой". Это провоцирует "прогрессирующее расщепление АдГ на мелкие группки", приводит его мнение издание.

По словам Гедеона, "специфические религиозные объединения" в политике таят в себе "принципиальную угрозу в виде конфликта интересов". Что касается конкретно группы "Евреи в АдГ", то, как пишет политик, в лучшем случае она станет совершенно бесполезной, в худшем "мы получим сионистское лобби". "Откровенно антисемитское высказывание - причем не первое в карьере Гедеона", - констатируют авторы публикации Маттиас Каманн и Рикарда Брейтон.

В 2016 году из-за своих антисемитских замечаний Гедеон стал причиной ожесточенных дискуссий внутри партии, что в конечном итоге привело к его уходу из фракции, сообщается далее.

Депутат Бундестага от АдГ Марк Йонген заявил о том, что высказывания Гедеона должны быть проверены с юридической точки зрения. "Я никогда не делал тайны из своей убежденности в том, что господину Гедеону не место в АдГ", - заявил он в беседе с изданием. По мнению политика, заявления Вольфганга Гедеона ничего не изменят в том, что "АдГ является единственной партией, которая обещает предпринимать эффективные меры против антисемитизма, набирающего обороты в результате массового притока мусульман в Германию".

Через день после Вольфганга Гедеона на ту же тему высказался и депутат ландтага Баден-Вюртемберга Штефан Рэппле. "Я полностью поддерживаю высказывания господина Гедеона, - заявил он в беседе с изданием. - Я отвергаю сионистскую идеологию, то есть реализацию израильских интересов на территории Германии". Рэппле выразил надежду на то, что Гедеон подаст запрос на свое восстановление во фракции в земельном парламенте, отмечают в заключение журналисты.