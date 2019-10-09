"В Москве вывод американских войск с севера Сирии расценивается как успех в борьбе со своим глобальным противником", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Российские государственные СМИ усердно цитировали слова демократа Джейсона Кандера о том, что Дональд Трамп - министр иностранных дел Путина, "ведь уход глобального соперника из охваченной гражданской войной страны они с большим удовольствием расценили как победу отечественной внешней политики", отмечает автор статьи Штефан Шолль.

"С точки зрения политики и пропаганды это скорее успех", - поделился своей оценкой в разговоре с Frankfurter Rundschau Александр Шумилин, руководитель центра "Европа-Ближний Восток" Института Европы РАН. По его словам, российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров постоянно подчеркивали, что американские войска находятся в Сирии без приглашения президента Башара Асада и поэтому им нужно исчезнуть".

"Положительным, по его мнению, является и то, что уход американцев уменьшит опасность прямого военного столкновения между крупными державами. В остальном для Сирии действует принцип: "Другие приходят и уходят, а мы остаемся", - передает издание.

"Неясно однако, как России следует поступить с вакуумом на севере и северо-востоке Сирии, регионах, которые раньше контролировались США и их курдскими союзниками". Турция, в свою очередь, объявила о новой военной операции против курдов. В Москве обсуждается прежде всего, как далеко турецкая армия намерена продвинуться на севере Сирии. "Но некоторые наблюдатели в Москве не исключают, что турки довольствуются расположенной к югу от сирийской границы зоной безопасности шириной в 23 км, согласованной в 2018 году с США. По мнению эксперта по Ближнему Востоку Антона Мардасова, решающее значение имеет то, как будет развиваться ситуация в многонациональном пограничном городе Эль-Камышлы. Он контролируется преимущественно курдскими боевиками, но частично также сирийскими правительственными войсками".

"Едва ли кто-то верит в Москве, что российский контингент в Сирии пойдет на военное столкновение с Турцией, даже если ее армия откроет огонь по сирийским правительственным войскам. "На словах сирийцев, возможно, поддержат, но не вмешаются", - предполагает эксперт Шумилин".

"Его коллега Кирилл Семенов считает, что в Москве ставку делают на то, что наступление Турции на севере Сирии скорее испортит отношения Турции с США, чем с Россией", - передает издание.

"Дитмар Барч, председатель фракции "левых" в бундестаге, требует в случае вторжения Турции на север Сирии исключить страну из НАТО. "Турция объявляет об открытом нарушении международного права. Это непостижимо. И это несовместимо с положениями НАТО", - заявил Барч в интервью издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Турция не является надежным партнером для НАТО, причем не только с момента ее сближения с Путиным, которое не ограничивается закупкой вооружений, - отметил в разговоре с RND Джем Оздемир из партии "зеленых". (...) Действия Анкары, по его словам, являются "еще одним признаком кризиса НАТО, - передает Frankfurter Rundschau. - Политика Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана играет на руку Владимиру Путину и Башару Асаду, подчеркнул экс-глава "зеленых".