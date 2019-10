Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 10 октября 2019 г. 9 октября 2019 г. Оливер Кэррол | The Independent Виктор Шокин: подоплека истории об "очень хорошем" украинском прокуроре, находящемся в центре трамповского скандала "Дональд Трамп сказал, что бывший генпрокурор прокурор Украины был честным, опороченным человеком, уволенным после того, как Джо Байден попытался закрыть расследование в отношении газовой компании его сына. В Киеве Оливер Кэрролл побеседовал с людьми, которые знают Виктора Шокина, и обнаружил другую историю", - повествует The Independent. "К тому моменту, когда появился свидетель с данными, которые могли бы изменить всю ситуацию, Давид Сакварелидзе проработал на новой работе в качестве заместителя генерального прокурора Украины пять месяцев. Свидетель, производитель песка из Киевской области, жаловался на людей, вымогавших у него сотни тысяч долларов. (...) Началось расследование, и след привел к двум из самых высокопоставленных прокуроров страны, - повествует издание. - В ходе обыска в жилищах этих людей обнаружилась картина, похожая на комическое ограбление: сумки, полные наличных денег, бриллиантов и других драгоценных камней. Но это было не единственное компрометирующее доказательство. Изъятые во время обыска документы свидетельствовали о том, что эти люди, по-видимому, имели связь с генеральным прокурором страны Виктором Шокиным. Полиция обнаружила копии паспортов Шокина, свидетельства о регистрации собственности и даже его лицензию на ношение огнестрельного оружия. Оказалось, что один из двух мужчин был бывшим водителем Шокина, который впоследствии построил карьеру под крылом своего босса". "У Сакварелидзе были явные подозрения, что двое мужчин, возможно, вели бизнес своего начальника. Но его попытки провести расследование были сорваны. Вскоре над ним самим нависло коррупционное расследование. После ссоры с Шохиным его вытеснили с работы в течение года", - говорится в статье. "Генеральный прокурор также ушел в марте 2016 года по требованию вице-президента США Джо Байдена. Это было вмешательство в местную политику, которое вернется и аукнется и Байдену, и Украине", - отмечает The Independent. "Время, проведенное Шокиным во главе прокуратуры, долго вспоминали просто как время "бриллиантовых прокуроров". Все это изменилось с вмешательством Дональда Трампа. Данное американским президентом описание Шокина как "очень хорошего" прокурора, процитированное во время его пресловутого телефонного разговора 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским, определенно удивило большинство украинцев. Для бывшего прокурора это был шанс реабилитироваться. Дикая теория заговора, на которой Трамп основывал свое утверждение - что Джо Байден удалил Шокина, чтобы помешать ему расследовать правонарушения в газовой компании его сына - уже была широко опровергнута, - указывает газета. - Проще говоря, не состыкуется хронология - расследование в отношении Busirsma, где работал Хантер, не было активным в то время, когда сместили Шокина. Это также отражало бы существенную историческую аномалию. За 13 месяцев пребывания Шокина у власти не было осуждено ни одной крупной фигуры - ни единого олигарха, ни единого политика, ни единого видного чиновника. Представляется маловероятным, чтобы он работал над тем, чтобы нарушить привычный ход дел расследованием в отношении Байденов". (...) Образ Шокина как ведущего борьбу независимого прокурора не соответствует картине, представленной полдюжиной бывших коллег, опрошенных для этой статьи, говорится в статье: "они единодушно описали Шокина как "зависимого" человека; человека, функционирующего по образу того, кто был его покровителем в то время". "В течение трех сроков полномочий Шокин служил трем президентам в качестве либо заместителя прокурора, либо генерального прокурора. Источники говорят, что он пригодился всем троим. Он сделал себя особенно незаменимым для Порошенко, с которым он связан, по крайней мере, с 2001 года", - пишет газета. "Шокин был спокойным, непритязательным и всегда выполнял его приказы, - говорит Александр Мартыненко, известный украинский журналист, работавший пресс-секретарем Леонида Кучмы, первого президента, при котором служил Шокин. - Шокин понимал намеки, не устраивал скандалов и именно так он выжил и поднялся по служебной лестнице, в первую очередь". (...) "Совершенно беспрецедентный скачок" в карьере Шокина произошел в 2002 году, отмечает газета. "Для посторонних повышение Шокина с должности регионального управленца до второго самого влиятельного прокурора в стране выглядело волшебным. (...) Для инсайдеров история выглядела менее загадочной. В интервью, данном в Киеве, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун, ответственный за это продвижение по службе, рассказал, что нанял Шокина после серьезного лоббирования со стороны Петра Порошенко. В то время будущий президент был не очень известным олигархом и заместителем лидера фракции "Наша Украина" в парламенте", - передает The Independent. "Порошенко пришел ко мне с четкой просьбой и подписью сотен человек из своей фракции, - рассказывает Пискун, который возглавлял прокуратуру в период с 2002 по 2005 год. - Сколько я их знаю, Шокин и Порошенко всегда были очень близки. Должен признаться, я так и не понял до конца, какими именно были их отношения". "Пискун настаивает на том, что он никогда не сожалел о том, что взял на работу человека Порошенко, заявив, что Шокин показал себя "способным" следователем. Он упомянул успех Шокина в расследовании убийств таких журналистов, как Георгий Гонгадзе, которого в 2000 году нашли обезглавленным в лесу под Киевом (Семья Гонгадзе утверждает, что заказчики убийства так и не были привлечены к ответственности). "Никто никогда не вел так много расследований, как мы, - говорит Пискун. - И я сомневаюсь, что кто-нибудь будет". "До конца неясно, когда именно установились связи Шокина с Порошенко. Но с начала 2000-х карьера двух мужчин, казалось, развивалась в тандеме. После Оранжевой революции в 2004 году Порошенко взял под контроль Совет национальной безопасности Украины. Шокин получил второй срок в качестве заместителя прокурора. В 2014 году после революции Евромайдана Порошенко стал президентом. А Шокин, в тот момент пенсионер, в третий раз стал заместителем прокурора, а через год - генеральным прокурором", - напоминает издание. "Они были вместе до конца, - говорит бывший заместитель прокурора Сакварелидзе. - Вы можете быть уверены, что были финансовые связи. На Украине это нормально, когда крупный олигарх находит своего прокурора, своих судей и так далее (...)". "В редком интервью 2015 года Шокин настаивал, что он не просил у Порошенко высший пост. Его бывший начальник Пискун предполагает, что это не совсем верно. "Шокин хотел эту работу, - говорит бывший генеральный прокурор, - хотя он не был агрессивным, лоббируя это". "Отсутствие агрессии было качеством, которое многие использовали бы для описания подхода Шокина к работе в его третьем сроке. Двое человек, опрошенных для этой статьи, назвали бывшего главного прокурора "ленивым" и не заинтересованным в реальных расследованиях. Другие отмечали склонность к встречам с олигархами за водкой в бане. "Он не был таким уж высокопрофессиональным, - сказал один источник, ныне - один из киевских прокуроров, который попросил остаться анонимным. - Шокин всегда подписывал документы, на самом деле не изучая их. С другой стороны, он позволял нам продолжать работу и был довольно демократичным, что мы все ценили". "Другой источник сказал, что срок полномочий Шокина в качестве генерального прокурора Украины был "не более, но и не менее коррумпирован", чем то, что было до этого. "(...) По словам анонимного прокурора, подход шокинского офиса к расследованиям в Burisma привел к хорошо освоенной коррупционной схеме. Ко времени вмешательства Байдена активных расследований, о которых можно было бы говорить, не было", - отмечается в публикации. "Если бы идея состояла в том, чтобы получить результат по делу Burisma, Шокин поставил бы на расследование своих лучших людей, - говорит он. - Этого не произошло. Цели были другие". "Расследования по делу Burisma, которые лишь покрывали период, предшествовавший участию Хантера Байдена в делах компании, были окончательно завершены в 2016 году. Аудиозапись, предположительно фиксирующая разговор Петра Порошенко с другим газовым магнатом, выступающим в роли посредника, предлагает некоторые подсказки относительно последовательности событий. На ней два человека говорят о "глобальном решении" проблем Burisma: перенаправлении денежных средств в компании Порошенко. Представители Порошенко назвали записи фальшивыми, но не все в этом убеждены". "Ни Шокин, ни Порошенко не хотели вести расследование в отношении [владельца Burisma Николая] Злочевского, - утверждает Сакварелидзе. - Они просто завели уголовное дело, арестовали несколько активов и начали переговоры с коррупционером о взятке". "Активистам прокурорство Шокина запомнилось отсутствием осуждений за преступления предыдущего режима. К ним относятся убийства более 100 протестующих во время революции Евромайдана. "Шокин препятствовал этой борьбе за справедливость, - указывает Виталий Тытыч, адвокат, представляющий семьи погибших. - Неверно называть то, что он делал, расследованиями. Потому что если есть что-то, чего Шокин никогда не проводил, так это расследований". "(...) К тому времени, когда Джо Байден прибыл в Киев в декабре 2015 года, чтобы обнародовать свой печально известный ультиматум, Шокин утратил поддержку всех украинцев, за исключением 3,5%. Его отставки требовали и многие депутаты. Первым среди них был Егор Соболев, тогда - депутат-реформатор из фракции "Самопомощь" и председатель парламентского комитета по борьбе с коррупцией. В июле 2015 года Соболев настаивал на голосовании по поводу отставки Шокина. (...) Но он оказался на удивление близко к этому, собрав 127 из требуемых 150 подписей. (...)". "У нас не было иллюзий, - рассказывает Соболев The Independent. - Мы видели, как Шокин искусно избавляется от дел, делая вид, что ведет расследования. Как он был символом неэффективности и пробуксовки. Как он был воплощением постсоветского прокурора". Подводя итог, Давид Сакварелидзе использует аналогичную формулу. "Шокин не был плохим человеком сам по себе, - говорит он. - Он был просто человеком другой эпохи; типичным постсоветским украинским прокурором. Но после Майдана это оказалось состоянием, требующим проверки". Источник: The Independent



