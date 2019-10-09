Грета Тунберг, тест Роршаха для российского общества

(...) После выступления Греты Тунберг с трибуны ООН 23 сентября в адрес девушки-подростка начались резкие нападки. "Как вы смеете?": ее обращение к мировым лидерам, обвиненным в том, что они закрывают глаза на чрезвычайную ситуацию, связанную с климатом, в интернете и на телевизионных площадках быстро изменило направление и превратилось в вопрос "Как она посмела?", возвращая юную Тунберг обратно к ее статусу эмоциональной девушки-подростка, которой неизбежно кто-то манипулирует", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Будем искренни: то, что в Европе или в Соединенных Штатах выглядело как радикальные и отдельные суждения, в России является чуть ли не общим мнением", - отмечает журналист.

"Чем опасна Грета Тунберг?" - так называется статья в ежедневной газете "Взгляд", вышедшая в начале октября, в то время как несколько сайтов в интернете представили как нечто очевидное манипулирование девушкой со стороны Джорджа Сороса, финансиста и еврейского благотворителя, которого Россия заклеймила как человека, являющегося причиной даже малейшего взмаха крыльев бабочки на постсоветском пространстве", - комментирует Виткин.

"Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес-интересы. Скоро увидим, чьи", - более загадочно предостерег звездный ведущий первого телеканала Владимир Соловьев. Бизнесмен Герман Стерлигов, который уже сделал себе имя, запретив вход в свою сеть пекарен гомосексуалистам, не остался в стороне, назвав активистку "несчастным бесноватым ребенком", пишет Le Monde.

"(...) Не приходится и говорить, что в такой обстановке предложение одного крайне правого депутата пригласить Грету Тунберг выступить в Госдуме не получило однозначного одобрения. Один из его коллег в Совете Федерации сказал ему, что в России достаточно специалистов по этому вопросу", - передает автор статьи.

"Самое взвешенное заключение в итоге сделала основательница ассоциации "Биполярники" Маша Пушкина. В статье в журнале Aficha Daily она задумывается о ненависти к девочке-активистке и приходит к выводу, что та становится всеобщим "тестом Роршаха для разгневанных россиян". Другими словами, каждый видит в этой юной женщине то, что он хочет видеть, и выплескивает на нее свои страхи и фантазии", - говорится в публикации.

"Такое определение может относиться даже к президенту России. Отвечая на вопрос по поводу Тунберг на пленарной сессии Российской энергетической недели, 2 октября, Владимир Путин разыграл умеренность: "Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность. (...) Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения". Некоторые слова этого суждения соответствует тому, что регулярно говорит президент о российской молодежи, которая проявляет все большую склонность к протестам против коррупции или за свободные выборы", - рассуждает Виткин.

"(...) Конечно, у Греты Тунберг есть и сторонники, - говорится в статье. "Она для нас объективный союзник, - поясняет Иван Блоков, директор по программам российского отделения Гринпис. - Но если люди предпочитают слушать кого-то взрослого, то пусть делают это. Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] сам говорит о том, что мы все виноваты. А Россия, как и Соединенные Штаты, является одной из самых эгоистичных стран".

"Тем не менее, помимо страстей, вызванных Гретой Тунберг, в России настает время для глубоких перемен, - отмечает корреспондент. "Менталитет меняется, - утверждает Блоков. - Люди понимают, что такое проблема парниковых газов, влияние человека на глобальное потепление. Они приспосабливают к ним свое поведение". Не только в Москве множатся инициативы в пользу сортировки мусора, ограничения отопления, отказа от пластика..."

"(...) Еще один важный сдвиг - Москва 21 сентября ратифицировала Парижское соглашение о климате (COP21), более чем через три с половиной года после его подписания, - указывает Le Monde. - (...) По мнению многих наблюдателей, Россия, где потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем где-либо еще, осознает, что выгоды, которые она ожидает от глобального потепления (в первую очередь, это открытие арктического морского пути), на самом деле намного ниже, чем угрозы, которым она подвергнется. Помимо растущего числа климатических катастроф, таяние вечной мерзлоты может напрямую угрожать нефтегазовым объектам в Сибири и на Крайнем Севере".

"Другое объяснение, данное некоторыми наблюдателями, заключается в том, что Россия, которая все больше отстаивает свое право на достойное место в сообществе наций, не могла позволить себе оставаться в стороне, и таким жестом Москва обязана международному общественному мнению. Спасибо, Грета", - резюмирует Бенуа Виткин.