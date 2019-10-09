Тысячи иранских женщин, как ожидается, будут присутствовать на футбольном матче впервые за 40 лет

"В Иране впервые за почти 40 лет около 3500 болельщиц должны присутствовать на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Камбоджи в четверг, 10 октября, в Тегеране, после того как им удалось купить свой билет на эту встречу. Такая открытость наступила после трагической смерти болельщицы Сахар Ходаяри, которая подожгла себя в середине сентября после того, как ее арестовали за попытку войти на стадион. Тогда ФИФА усилила давление на Иран, угрожая стране санкциями, с тем, чтобы добиться разрешения для женщин посещать мужские футбольные матчи", - пишет Le Figaro.

"(...) Гибель "девушки в голубом" (это цвет ее любимой команды, клуба "Эстеглал" в Тегеране) вызвала волнение в социальных сетях, оттуда в ФИФА стали поступать обращения от знаменитостей, футболистов и активистов с требованием отстранить Иран от участия в международных соревнованиях. После визита делегации Международной федерации футбола в Тегеран в сентябре иранские власти решили разрешить продажу билетов женщинам на матч Иран-Камбоджа". - говорится в статье.

"Места на стадионе "Азади" ("свобода" на персидском языке) разошлись, как горячие пирожки, и "присутствие 3500 иранских болельшиц [...] гарантировано", согласно официальному агентству IRNA. Однако такая цифра показалась недостаточной, и в Twitter началась кампания с хэштегом: #WakeUpFifa ("Проснись, ФИФА") с призывом предоставить женщинам больше мест", - указывает журналист.

"(...) Но в отличие от театра или кино, где женщины и мужчины могут сидеть бок о бок, болельщицы должны будут заполнить зарезервированные для них трибуны, которые, по данным агентства "Фарс", будут контролировать около 150 женщин-полицейских", - пишет Le Monde.

"Мне хотелось бы, чтобы женщины, как и мужчины, могли свободно ходить на стадион, и [мужчины и женщины] могли сидеть бок о бок без каких-либо ограничений, как в других странах", - сказала жительница Тегерана Хасти.

"Запрещение женщинам присутствовать на стадионах регулярно подвергается критике в рамках самой иранской политической системы. Консервативный и умеренный президент Хасан Рухани неоднократно заявлял о своей готовности положить этому конец. Этот проект, однако, продолжает сталкиваться с противодействием ультраконсервативного клана, подобно ежедневной газете "Кайхан", которая призывает правительство решать экономические проблемы женщин, а не отправлять их на стадион", - передает корреспондент.

"В октябре 2018 года, после того как 100 болельщицам разрешили принять участие в товарищеском матче между Ираном и Боливией, генеральный прокурор страны счел, что выставление женщин на обозрение мужчинам "в полуголом виде" рискует привести к "греху". По мнению ежедневной деловой газеты Donya-yé Eqtessad (в переводе с персидского означает "мир экономики"), решение разрешить продажу билетов женщинам на ирано-камбоджийскую встречу - это "шаг, направленный на расшатывание табу, но также на освобождение иранского футбола от угрозы санкций ФИФА", - говорится в публикации.

В Twitter официальный представитель правительства Али Рабии постарался всех уверить в том, что это решение явилось результатом "внутреннего требования общества и правительственной поддержки этого требования", а не "внешнего давления".