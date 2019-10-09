Смертельный нарциссизм

"Охотясь за эффектной фотографией, молодые люди рискуют своей жизнью во многих странах, однако в Индии безрассудные трюки с селфи, кажется, пользуются особой популярностью, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Чем опаснее место, чем безумнее фон, тем лучше. И этому есть своя цена. Как показал анализ, проведенный одним из научных журналов в 2018 году, примерно половина всех несчастных случаев со смертельным исходом, связанных со съемкой селфи, происходят в Индии".

Так, на выходных в индийском штате Тамилнад при попытке сделать эффектное селфи у дамбы погибли четыре человека. "Индийское государство знает о проблеме, ограждает опасные для селфи зоны и увеличило количество запрещенных для фотографирования открытых площадок, тем не менее ему не удается предотвратить несчастные случаи. (...) Особенно безумными кажутся проверки на храбрость перед приближающимися поездами. Не всегда удается спастись, спрыгнув с рельса в последнюю секунду. И даже если удается, история порой все равно заканчивается смертью, когда рядом уже мчится поезд в обратном направлении", - пишет автор статьи Арне Перрас.

"Селфи со смертельным исходом встречаются на всех континентах: смертельный список возглавляет Индия, за ней следуют Россия, США и Пакистан". Неудивительно, что чаще жертвами смертельных селфи становятся мужчины - они, по-видимому, чувствуют гораздо большую необходимость показать себя в роли героев, чем женщины, отмечает издание.

"В целом, люди, склонные к нарциссизму, вероятно, больше увлекаются селфи, чем остальные. Однако в Индии большей значимости селфи могут способствовать и культурные факторы. Так, антрополог Джолинна Синанан из Сиднейского университета отмечает, что изображения разного рода имеют в стране крайне высокую ценность, что можно заметить даже по многочисленными изображениям божеств, украшающих почти каждое жилье индусов. Там, где визуальная культура выражена настолько сильно, большой вес имеет и самодемонстрация в соцсетях (...)", - говорится в статье.

"Почти все, кто расплатился за селфи своей жизнью, были моложе 30 лет. Это, вероятно, по крайней мере частично объясняет, почему Индии - стране с очень молодым населением - намного больше приходится бороться с крайностями селфи, чем стареющим обществам в Европе", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.