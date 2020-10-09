Экс-президент разведслужбы BND говорит начистоту

"Герхард Шиндлер работал в федеральной пограничной охране ФРГ, в федеральном ведомстве по охране конституции и с 2011 по 2016 год являлся президентом федеральной разведывательной службы Германии. В понедельник выйдет его книга ("Кто боится BND?", издательство Econ), которую ведомство канцлера несколько месяцев держало в тайне и вычеркнуло из нее много моментов", - пишет немецкий таблоид Bild. Журналисты издания Петер Хелль и Максимилиан Кивель побеседовали с Шиндлером.

Говоря о покушении на лидера российской оппозиции Алексея Навального, Шиндлер отметил: "Многое говорит о причастности ГРУ (российской службы военной разведки). Это в некоторой степени можно объяснить логикой: долгое время ГРУ находилось в списке подлежащих ликвидации организаций. Крупной и сильной службой внутренней разведки была ФСБ, последовательница КГБ. Имелась служба внешней разведки СВР. А военная служба ГРУ, по мнению многих руководителей в Кремле, стала в этой структуре в некотором смысле лишней. И такими акциями - если приписывать их этой службе - она, очевидно, хочет доказать, насколько она важна, боеспособна и хороша".

"Путин хочет вернуть России былую силу. Два важных пункта: во-первых, военную силу. Это означает масштабную модернизацию им российской армии. И к военному аспекту, то есть модернизации российской армии, добавляется второй аспект, а именно то, что он также и использует эту модернизированную армию. Например, в Сирии, но также и на Украине при оккупации Крыма. И опасность этого процесса заключается в том, что порог применения военных средств стал ниже", - указал собеседник издания.

"Большой опасностью для нашего миропорядка является Китай. Китай всеми силами хочет стать номером один в мире. В то время как мы в Германии еще мечтаем о хороших экономических отношениях, Китай каждый день создает новые факты. Если смотреть вперед, то нам нужна четкая позиция по отношению к Китаю. Потому что я не заинтересован в том, чтобы наши потомки сидели в цехах китайских предприятий", - заявил Шиндлер.