Россия хочет использовать пандемию в своих целях

"Уже в 2015 году Москва пыталась повлиять на общественное мнение в Германии с помощью вымышленного изнасилования. Во время пандемии Россия также распространяет дезинформацию и пропаганду", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Во время пандемии коронавируса Германия становится объектом дезинформационных кампаний и кибератак, которые также направлены против фармацевтического сектора. По словам Томаса Хальденванга, главы Федерального ведомства по охране конституции, которое также отвечает за контрразведку, все больше спецслужб занимаются "шпионажем против Германии и пытаются оказать здесь влияние", - передает издание.

"Хальденванг также сообщает о попытках российских СМИ распространять "дезинформацию и пропаганду о ситуации с коронавирусом в Германии на своих немецкоязычных каналах". Накануне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также обвинил Россию в попытках распространять дезинформацию по делу отравленного оппозиционера Алексея Навального. Маас заявил в бундестаге, что Москва выдвигает "скорее абсурдные обвинения" в адрес Германии, а также Организации по запрещению химического оружия; по его словам, они доходят вплоть до обвинения Навального, ставшего жертвой отравления, в том, что он сам отравил себя нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок", - говорится в статье.

"Министерство иностранных дел уже давно внимательно наблюдает за такой активностью России и других стран, - отмечает издание. - Это началось уже после попытки российских онлайн-СМИ в разгар миграционного кризиса 2015 года повлиять на общественное мнение в Германии с помощью сообщения, в котором шла речь о мнимом изнасиловании беженцем девочки российско-германского происхождения. Позднее сообщение оказалось абсолютным домыслом (...)".

"Европейская служба внешних связей уже несколько месяцев назад установила, что Россия и Китай пытались использовать пандемию коронавируса в своих интересах, зачастую стараясь подорвать репутацию ЕС или европейских организаций".

"Министерство внутренних дел ФРГ уже предупреждало о дезинформационных кампаниях российского телеканала RT Deutsch, который целенаправленно распространяет ложные сообщения, касающиеся пандемии, и, например, заявляет, что мотивом ограничительных мер в Германии якобы является желание политиков получить больший контроль над обществом. С некоторого времени Федеральное ведомство по охране конституции внимательно следит за деятельностью канала", - говорится в статье.

"Также и в министерстве иностранных дел ФРГ с беспокойством относятся к российским попыткам достичь политических целей при помощи дезинформации. Это касается и дела Навального, в котором то и дело предпринимаются попытки изолировать Германию внутри ЕС и западного сообщества государств и представить происходящее как вопрос германо-российских отношений".

Пока европейские страны едины в том, что "отвечать контрпропагандой бессмысленно; однако, вероятно, необходимо усилить предупреждения и прояснение соответствующих обстоятельств. Пока попыткам оказать влияние с помощью искаженной информации приписывается лишь ограниченный эффект", пишет Frankfurter Allgemeine.