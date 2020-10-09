В среду место премьер-министра Финляндии заняла девушка-подросток

"(...) Преемственность гарантирована. В среду, 7 октября, премьер-министр Финляндии Санна Марин символически передала власть 16-летней девушке-подростку в рамках кампании по продвижению прав девочек. Таким образом, Аава Мурто на день поменялась местами с нынешней главой финского правительства. На ступенях здания парламента после встречи с министром юстиции девочка посоветовала журналистам провести "захватывающий день", в течение которого она "узнает много нового о законодательстве", - пишет журналистка Le Figaro Хлоя Фридман.

"Во второй половине дня юная девушка родом из Вяэски, небольшого городка на юге Финляндии, должна была обратиться к нескольким депутатам, а также к министрам развития и внешней торговли, - говорится в статье. - Она воспользовалась возможностью, чтобы донести свою мысль: девочки "должны больше осознавать то, насколько они важны и то, что они так же технически подкованы, как и мальчики", - сказала она агентству AFP. Во время встреч старшеклассница, которая является активной участницей кампаний в сфере защиты прав человека и борьбы против изменений климата, заговорила об инновационной силе молодежи. "Я думаю, что молодые люди могут научить взрослых быть более инновационными и больше думать о будущем", - сказала она.

"Рассматривает ли она с высоты своих 16 лет возможность стать премьер-министром? "Это не мне решать, но, может быть, и да!" - заявила она. У истоков подобной инициативы лежит всемирная программа "Girls Takeover", созданная НКО Plan International, которая направлена на повышение осведомленности девочек в цифровой и технологической сферах, а также в проблеме онлайн-домогательств в отношении женщин", - пишет Le Figaro.

"Финляндия показывает хорошие результаты в международных рейтингах по гендерному равенству, однако не в полной мере исполняет свой долг в отношении места женщин в технологических компаниях и советах директоров. Данная кампания приурочена к Международному дню девочки под эгидой ООН, который отмечается в воскресенье, 11 октября. В течение дня девочки всего мира будут занимать министерские должности в Перу, Кении, Судане и Вьетнаме и получат доступ к высокопоставленным должностям в компаниях Microsoft, Samsung, Facebook и Twitter, например, в Сальвадоре, Гватемале, на Филиппинах или в Нидерландах", - отмечает автор статьи.