Какофония и озабоченность из-за быстрого роста числа заражений Covid-19 в Германии

"(...) Последний раз Германия регистрировала более 4 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки 9 апреля во время карантина. Такой порог снова был пройден в четверг, 8 октября, и власти опасаются, что вскоре он будет значительно превышен", - пишет журналист Le Monde Томас Видер.

"Возможно, что у нас более 10тыс. случаев в день и вирус распространяется неконтролируемым способом", - предупредил в четверг на пресс-конференции Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.

Присутствовавший рядом с ним министр здравоохранения Йенс Шпан также сказал, что он "чрезвычайно обеспокоен" этими цифрами. "Пока что ни одной стране в Европе не удалось пережить этот кризис так же хорошо, как нашей. Каждый из нас должен постараться не испортить достигнутого", - заявил он.

"(...) В таком контексте, характеризующемся, с одной стороны, резким ростом заражения, но, с другой стороны, все еще относительно низким числом серьезных случаев и смертей, немецкая стратегия борьбы с Covid-19 представляется все менее и менее понятной", - комментирует автор статьи.

"Последние несколько дней доказали это, поскольку прозвучала череда противоречивых заявлений со стороны федерального правительства и земель, из-за чего создалось ощущение явного отсутствия координации, и все это на фоне растущего политического соперничества за год до ожидаемого ухода из канцелярии Ангелы Меркель", - пишет Le Monde.

"(...) Я не думаю, что мы должны говорить о новых ограничительных мерах. Я предпочел бы, чтобы соблюдались уже действующие правила", - сказал Шпан в понедельник. Это не помешало Земле Берлин на следующий день объявить, что бары, рестораны и магазины будут закрыты с 23:00 до 6:00 начиная с субботы, по крайней мере, до 31 октября", - говорится в статье.

"Параллельно с этим несколько земель также решили запретить пребывание в отелях и туристических резиденциях для путешественников, прибывающих из "зон риска", то есть оттуда, где количество заражений на 100 тыс. жителей превышает 50 в течение семи дней подряд. Вскоре это превратилось в сплошную какофонию, когда каждый регион воспользовался значительными прерогативами, данными ему федеральной структурой Германии, чтобы установить свои собственные правила", - отмечает Видер.

"(...) Неслыханные со времен весеннего карантина препятствия для свободы передвижения вызвали резкую критику. Во-первых, потому, что они были объявлены без какой-либо координации, что застало всех врасплох, причем всего за несколько дней до осенних каникул, что усложнило планирование отдыха многим семьям. Во-вторых, потому, что их санитарная эффективность также представлялась крайне спорной. ", - уточняетавторпубликации.

"Запрет на проживание в отелях имел бы смысл, если бы у нас были доказательства того, что речь идет о загрязняющем факторе. Но это не так. Сегодня вирус в основном распространяется на частных вечеринках, свадьбах, больших собраниях в закрытых помещениях. Это пример типично бюрократической меры, которая не будет иметь никакого эффекта", - заявил в четверг в интервью новостному сайту T-Online спикер немецких социал-демократов по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах, который сам является эпидемиологом.

"(...) За год до выборов в законодательные органы возвращается старое политико-региональное соперничество. Об этом свидетельствует лавина критики, озвученная в последние дни многими консервативными чиновниками в адрес левого большинства, стоящего во главе Земли Берлин, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости (50,2 на 100 тыс. жителей), - говорится в публикации. "Меня особенно беспокоит ситуация в Берлине. Я боюсь, что она станет неконтролируемой", - заявил во вторник Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии, член ХСС и кандидат в преемники Меркель, в полной мере разыгрывая традиционное противостояние между дисциплинированным Мюнхеном и либертарианским Берлином".

"Ответ слева не заставил себя долго ждать, - указывает Le Monde. "Никто не вправе использовать в качестве политического инструмента очень большое количество заражений в Баварии и земле Северный Рейн-Вестфалия", которой руководит другой консерватор и член ХДС Армин Лашет, также потенциальный кандидат в канцелярию, - так отреагировал Ларс Клингбайль, генеральный секретарь СДПГ. А затем добавил: "Маркус Зёдер здесь разыгрывает из себя мини-Трампа, желая разделить страну. Это неподобающе".