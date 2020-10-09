Сельская Белоруссия, основа режима

"Важной целью Александра Лукашенко является сохранение его популярности в сельской местности, которую он за 26 лет превратил в основу своего режима", - пишет корреспондент Le Monde в Минске Тома д'Истриа.

"(...) В деревне Березино, расположенной в Витебской области, 200 жителей. (...) Это тихое и укромное место остается преданным Александру Лукашенко, но и его покой нарушили бурные новости последних недель", - говорится в статье.

"У нас не было войны много лет, зачем нужно устраивать ее сейчас?", - сердито говорит Николай Акулька. Пенсионер и бывший колхозник уверяет, что многие сельчане проголосовали за того, чье сфальсифицированное переизбрание во главе страны 9 августа вызвало беспрецедентное для страны мирное движение протеста. Будучи сторонником президента, он сожалеет о сценах насилия, транслируемых по телевидению, и выражает обеспокоенность: "Революция, беспорядки - все это приведет к конфликту, когда люди будут атаковать друг друга с оружием в руках. Хватит с нас Великой Отечественной войны, когда все было разрушено".

"(...) Когда бывший директор совхоза Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году, он решил возродить советские традиции и сохранить систему государственных сельскохозяйственных предприятий. Эта экономическая модель сопровождается популярной социальной моделью с развитием находящихся неподалеку государственных служб. Президент регулярно ездит по деревням, следит за назначениями в колхозах и неизменно участвует в уборке урожая в конце года", - отмечает автор статьи.

"В результате в страну импортируется менее 10% сельхозпродукции, что позволило ей быстро достичь определенного продовольственного суверенитета. Однако доля сельского населения страны составляет лишь 22,4% по сравнению с 31,9% в 1996 году, согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. Значимость самого сельскохозяйственного сектора с 19% ВВП в 1990-х годах сегодня снизилась до 8%", - пишет Le Monde.

"(...) Люди боятся, - говорит 70-летний Николай Акулька. - Телевидение сообщает нам, что Польша собирается оккупировать Белоруссию и что НАТО собирается обосноваться на границах", - с расстроенным видом уверяет он, а затем повторяет президентскую пропаганду: "Демонстрантам платят из-за рубежа".

"По мнению Ронана Эрвуэ, преподавателя факультета социологии в Университете Бордо и автора книги "Вкус тиранов: политическая этнография повседневной жизни Белоруссии", "страх и пропаганда помогают поддерживать режим, но этого недостаточно, потому что за ним уже не стоит определенный мир". Бывший преподаватель Франко-белорусского центра политических наук полагает, что сельский мир сильно привязан к советскому наследию и, по сути, к соседней России. "Существует идея о том, что благодаря ресурсам коллективной системы и неформальным ресурсам люди труда способны вести честную, нравственную жизнь", - поясняет исследователь.

"Никто не слышит тех, кто не хочет падения режима, тем не менее, они есть повсюду, - утверждает специалист по постсоветскому пространству Анна Колин Лебедев. Политолог указывает на клеймение сторонников Александра Лукашенко. "Если кто-то выскажется против протестов, он тотчас будет унижен и обозначен [протестующими] как "зомбированный" телевизором, как идиот или проплаченный...".

"Я не думаю, что на выборах он получил 80% голосов, но 60%, да, это возможно, - утверждает Василий Мазкевич, фермер и сторонник Александра Лукашенко. Этот человек довольно настороженно относится к вопросам о режиме, но становится разговорчивым, когда дело доходит до демонстрации своего фермерского хозяйства. - Если протестующие недовольны, то пусть придут, заполнят поля и поработают".

"(...) В больших и средних городах чувствуется движение. Но в маленьких деревнях вроде моей этого не чувствуешь. С 9 августа ничего не изменилось ", - с улыбкой говорит Александр, молодой рабочий-строитель и сторонник кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. (...) Молодой человек убежден, что революция придет из больших городов".

"Сторонник Лукашенко Николай Акулька настроен фаталистически, он считает, что смена президента не улучшит ситуацию. "Проблема в том, что у нас нет денег", - сетует он. - У нас нет ни газа, ни нефти, а когда возникает напряженность в отношениях с Россией, то она отказывается платить за наши молочные продукты".