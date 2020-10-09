"Москва не заинтересована в победе одного из двух лагерей в Нагорном Карабахе"

Торнике Гордадзе, бывший министр по вопросам европейской интеграции Грузии, преподаватель Института политических исследований в Париже, в интервью Liberation отмечает, что исход конфликта в Нагорном Карабахе может быть достигнут только дипломатическим путем.

"(...) В Нагорном Карабахе поставлено на карту, в первую очередь, будущее армян и азербайджанцев. Далее следует влияние региональных игроков, России и Турции. Россия присутствует в данном регионе как минимум два столетия. Хотя с 1990-х годов стали появляться другие игроки. В 1993 году Турция закрыла границу с Арменией в знак солидарности с Баку, который она начала более открыто поддерживать с 2016 года. В отличие от 1990-х годов, теперь Турция уже готова вмешиваться военным путем. Нагорный Карабах превратился в место для баланса сил между Турцией и Россией, которые в последние годы демонстративно сблизились, в частности, из-за общего разочарования в отношениях с Западом. Но это сближение зависит от обстоятельств, потому что недоверие между двумя странами остается слишком большим. Россия с тревогой взирает на укрепление союза между Турцией и Азербайджаном", - указывает Горгадзе.

"(...) Для Азербайджана эта военная акция является способом недвусмысленно заявить, что существующее положение вещей больше не приемлемо. Азербайджан потерял не только Нагорный Карабах, но еще семь районов. Есть несколько сотен тысяч беженцев, и за 30 лет переговоров Баку не продвинулся ни на миллиметр. Речь может идти о демонстрации военной силы, чтобы заставить Армению и другие вовлеченные державы занять более примирительную позицию. В настоящий момент Азербайджан не собирается прекращать свое наступление, потому что не видно, чтобы международное сообщество сильно заволновалось и попыталось реально вмешаться", - поясняет он.

"(...) Владимир Путин не любит премьер-министра Армении Никола Пашиняна, - считает Горгадзе. - Москва очень неблагожелательно относится к политическим режимам, пришедшим к власти после революций, которые, на ее взгляд, непременно тайком организуются Западом. Кремль не помешал Пашиняну прийти к власти, придерживаясь позиции "выжидать и смотреть", но почему бы не дискредитировать и не ослабить его? Это также способствовало бы возвращению к власти союзников Кремля на следующих выборах или даже раньше. Но это рискованно. В 2016 году Армения не почувствовала себя защищенной со стороны Москвы. Если Россия позволит Азербайджану завоевать слишком много позиций, то армяне разочаруются еще сильнее. Однако Россия, судя по всему, считает, что Армения у нее в кармане, поскольку не имеет другого гаранта своей безопасности... Более того, Москва совершенно не заинтересована в том, чтобы один из лагерей добился окончательной победы. В течение почти 30 лет Россия основывала свое влияние на том, что этот конфликт не был разрешен. С 2012 года она продает оружие Азербайджану, благодаря этому Баку удается поколебать российскую позицию по проблеме Нагорного Карабаха, так, чтобы российский военно-промышленный комплекс больше не был на 100% проармянским", - анализирует собеседник издания.

"(...) Поскольку переговоры не увенчались успехом, один из лагерей решил применить силу. Но решение может быть только дипломатическим, иначе война затянется на долгие годы. Россия почти заинтересована в пробуксовывании, которое может нанести ущерб одному из крупных энергетических проектов по экспорту углеводородов из Каспийского моря на европейские рынки, призванному снизить энергетическую зависимость Европы от России. Однако в затягивании этой войны не заинтересованы Азербайджан и Турция, потому что Азербайджан должен экспортировать свой газ и свою нефть в Европу, и это является его основным источником дохода", - резюмирует Торнике Гордадзе.