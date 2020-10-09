Настоящая опасность Covid-19 - не вирус, а эгоизм большинства

"Невозможно выиграть войну с вирусом, если в сознании значительной части населения в конечном итоге прочно закрепятся утилитарная политика и пораженческая стратегия", - пишет Серж Шампо, философ, исследователь Института демократического управления Глобернанс в Испании, на страницах Slate.fr.

"С начала санитарного кризиса поведение, выражающееся в явном отказе от защитных мер, принимаемых государственными властями (несоблюдение ношения маски, физического дистанцирования и различных запретов на собрания, недоверие к вакцине и т. д.) может интерпретироваться по-разному, независимо от того, подтверждено оно эмпирическими исследованиями или нет", - говорится в статье.

"(...) Наряду с интерпретационным подходом представляется необходимым другой подход, сосредоточенный на объективных последствиях, а не на субъективных мотивах, стремящийся описать те пути, на которые такое поведение рискует нас завести. Два из них, на мой взгляд, представляют собой серьезную угрозу для нашей демократии: это предпочтение утилитарной политики и выбор пораженческой стратегии", - указывает философ.

"(...) Утилитаризм, если выразиться в нескольких словах, состоит в согласии пожертвовать одной категорией граждан, чтобы увеличить общую сумму счастья в обществе, то есть счастья наибольшего числа людей - такая интерпретация в значительной степени отличается от предлагаемой основоположниками утилитаризма, которые обычно считали, как Стюарт Милль, что действие является моральным, если оно способствует величайшему счастью для всех людей, каждый из которых считается в равной степени достойным счастья", - говорится в публикации.

"Нынешний санитарный кризис породил три версии этого утилитарного рассуждения, мотивы которых различны, но последствия идентичны", - указывает автор статьи.

"Первая версия, которую можно назвать гедонистической, утверждает, редко напрямую, что удовольствие большинства за счет небольшого разумного принимаемого риска, может считаться важнее судьбы пожилых или уязвимых людей", - поясняет исследователь.

"Вторая версия, медицинская, выдвигает так называемую теорию коллективного иммунитета в простой форме (вирус необходимо нейтрализовать за счет тысяч смертей пожилых или уязвимых людей) или в более сложной (в долгосрочной перспективе эта стратегия приведет к меньшему количеству смертей даже среди пожилых или немощных)", - продолжает автор.

"Третья, экономическая, касается некоторых менеджеров компаний, которые, отказываясь участвовать во внедрении эффективных средств адаптации производственной системы к новым санитарным предписаниям, недооценивают цену, которую нужно заплатить (в количестве смертей, но, вероятно, в долгосрочной перспективе, и с точки зрения ущерба, нанесенного экономике)", - отмечает Шампо.

"Мне представляется важным напомнить, что такое утилитарное мышление в его различных версиях несовместимо с фундаментальным принципом наших либеральных демократий. Оно основано на путанице: принцип большинства, регулирующий процедуру выборов, не является тем принципом, на котором основана демократическая политика. Политическое меньшинство, которое, безусловно должно принять общее право, не может быть подавлено или уничтожено большинством. Кроме того, в основе наших демократий лежит принцип, согласно которому никакое меньшинство не может быть принесено в жертву счастью большинства" (...), - поясняет философ.

"(...) Поведение, связанное с отказом от защитных мер, приводит к принесению в жертву меньшинства. Необходимо напомнить тем, кто заявляет о "губительной для свободы диктатуре большинства", что их поведение недостаточно охарактеризовать как индивидуалистическое или эгоистичное, оно дает большинству власть, последствия которой будут гораздо более драматичными, нежели те, которых они опасаются", - пишет Slate.fr.

"Второе последствие отказа от защитных мер заключается в том, что такое отношение равносильно реализации пораженческой стратегии. Не все перечисленные виды поведения основаны на циничном, постыдном или бессознательном принятии только что обсужденных утилитарных рассуждений. Но какими бы ни были их мотивы, результатом является паралич всех демократических политических действий", - говорится в статье.

"Отрицание реальности атаки может показаться актом смелости ("мы не дадим этому вирусу себя запугать или уничтожить"). Но это не вопрос коллективного мужества, которое позволяет эффективно противостоять опасности, а скорее своего рода трусливое индивидуальное приспособление", - утверждает Шампо.

"Оккупант существует, давайте не будем сопротивляться, а лучше приспособимся. Такая реакция, конечно, подпитывается недоверием к элитам и массовым скептицизмом, порожденным неизбежным конфликтом между экспертами; а также современным осознанием того, что вполне могут иметь место проблемы без решения (вопреки тому, что думал Маркс, который утверждал, что человечество никогда не ставит перед собой такие проблемы, которые оно не может разрешить). Мотивы многочисленны, но результат всегда один: он заключается в том, чтобы позволить вирусу размножаться и убивать, а пока пребывать в иллюзорном ожидании лучших времен", - анализирует автор статьи.

"Вот почему утверждение о том, что мы должны "жить с вирусом", мне представляется неоднозначным. Конечно, это мудрое реалистичное предписание, но в случае недостаточного уточнения, оно также способно побудить к принятию пораженческой стратегии. В целом идея "войны с вирусом" может показаться более удовлетворительной", - полагает философ.

"(...) Нам не дано предугадать, что случится с нашими обществами, если эпидемия усилится этой зимой и в ближайшие годы. Нам остается лишь надеяться на то, что мы найдем в себе силы сломать ту древнюю и мощную преграду, которая мешает нам проводить демократические дебаты о средствах борьбы с эпидемией и коллективной мобилизации всех, а не только правительств и медицинских учреждений, с тем, чтобы заставить отступить реальную опасность - не вирус, а эгоизм и пораженчество большинства", - резюмирует Серж Шампо.