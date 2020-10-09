Показания свидетелей по делу об убийстве в Тиргартене: "Там же кто-то стреляет!"

"Свидетели щекотливого с политической точки зрения убийства в берлинском Тиргартене описывают произошедшее. У жертвы, "врага российского государства", не было шансов", - пишет австрийское издание Der Standard.

"В уголовном суде Берлина описывать ресторан Alverdes нет необходимости, - повествует журналистка Биргит Бауманн. - Его знает почти каждый сотрудник суда. Он расположен всего в паре шагов, в парке Малый Тиргартен в районе Моабит, недалеко от правительственного квартала Берлина. Там часто обедают и сотрудники земельной счетной палаты. Андреас Х. - один из них. В этот четверг 57-летний служащий был несколько напряжен, когда рассказывал: "В тот день я обедал там с коллегами".

Генеральная прокуратура ФРГ убеждена, что обвиняемый в убийстве россиянин Вадим Красиков или Вадим Соколов "действовал по поручению Кремля и ликвидировал российского "врага государства", напоминает издание.

"Внезапно раздался "громкий хлопок", вспоминает свидетель Х. И официант крикнул: "Там же кто-то стреляет!". Всех гостей, находившихся снаружи, персонал заведения, сохраняя спокойствие, завел внутрь ресторана".

"В ресторане большие окна, поэтому было хорошо видно, что происходило снаружи в парке. "Там был мужчина на велосипеде, который складывал в мешок свое оружие", - рассказал Х. перед судом. (...) По его словам, велосипед был очень "простым и дешевым". Когда стрелок решил скрыться на велосипеде, Х. принял решение, которое спустя 14 месяцев он описывает перед судом так: "Я решил побежать за ним". Конечно, он подумал, не стоит ли оказать первую помощь лежащей на земле жертве. Но было ясно: "Мужчина был уже мертв, голова лежала в луже крови".

"Он был казнен тремя выстрелами в упор, одним - в верхнюю часть туловища, двумя - в голову, говорится в обвинительном заключении. Х. побежал за стрелком. (...) "У меня было чувство, что если он окажется за пределами парка, он исчезнет", - рассказал Х.".

"Стрелок, по его словам, был "среднего роста и с яркими светлыми волосами". Они были "длиной до плеч и волнистые", на мужчине были надеты темные спортивные штаны и темно-зеленая или темно-синяя футболка", - передает издание.

"Вы видели оружие?", - спросил судья Арнольди. Х. ответил утвердительно. Его преступник "невозмутимо" положил в мешок. Однако, если взглянуть в дело, становится ясным, что спустя 14 месяцев трудно вспомнить произошедшее. На допросе в полиции на следующий день после преступления Х. говорил, что не видел оружия и видел рюкзак, а не мешок. И тогда он говорил о двух выстрелах. Сейчас, в суде, он помнит лишь один. Тогда все, наверное, было так, как зафиксировано полицией, сказал Х., прежде чем его отпустили".

"После него был допрошен 38-летний Торстен Ф., сотрудник районного управления Центрального Берлина. Он также был в ресторане Alverdes, когда раздались выстрелы. "Я слышал хлопок", - рассказал он. Сначала он подумал о лопнувшей велосипедной шине и ДТП с двумя велосипедистами. Но пострадавший больше не поднялся с земли".

"По словам Ф., другой мужчина "встал у головы" лежащего на земле и "направил на него предмет". После этого послышался второй хлопок. Он видел, как преступник "с осторожностью" покидал место происшествия, добавил Ф.".

"Он также рассказал о втором велосипеде, который лежал на земле. Первый свидетель его не упоминал. Также и Ф. уже не был уверен в том, действительно ли на земле лежал второй велосипед. Он также рассказал о женщине, которая, с маленьким ребенком на руках, ворвалась в ресторан и "растерянно" прокричала: "Он выстрелил ему в голову!", - передает Der Standard.