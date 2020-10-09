Загадка неизвестного яда

"На российском полуострове Камчатка мертвые морские животные покрывают целые побережья. О причинах массовой гибели животных ходит много различных теорий", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Что убило животных, никто не знает наверняка. Предположительно, какой-то яд. Откуда взялось вещество, неясно. Еще больше пугает то, что никто не знает, сколько вещества попало в воду и не поступает ли оно в океан до сих пор", - отмечает журналистка Зильке Бигалке.

"Предсказать последствия невозможно, говорит Дарья Паничева, начальник научного отдела Кроноцкого заповедника. (...) Когда на морском дне умирают все организмы, они исчезают из пищевой цепи других морских животных. Возможно даже, что погибли целые популяции или им придется искать новую среду обитания, говорит исследовательница".

"У побережья исследователи обнаружили с воздуха пятно загрязнения протяженностью 40 км, вода там мутная, на волнах пена. Но в отличие от нефтяного пятна это загрязнение находится не на поверхности воды, а проникает вглубь. И движется к югу, в направлении группы вулканов, относящихся к всемирному наследию ЮНЕСКО и Кроноцкому заповеднику. Природа там настолько хрупкая, что ежегодно туда за большие деньги пускают лишь определенное число туристов", - отмечает издание.

"Региональное ведомство экологического надзора обнаружило, что количество нефтепродуктов в пробах воды превышает допустимые показатели почти в 4 раза, количество фенола и других химических веществ - в 2,5 раза. Однако ничего не происходило. Лишь когда местные жители стали публиковать в интернете все больше видео с мертвыми животными, а СМИ подхватили скандал, власти зашевелились, говорит Елена Сакирко из российского подразделения Greenpeace. Тем не менее ее коллеги собирают мертвых морских животных и пробы воды собственноручно", - говорится в статье.

"Наиболее вероятным источником загрязнения считается сейчас старое хранилище ядовитых химикатов. Они захоронены у подножия Козельского вулкана, причем уже с начала 1980-х годов: более сотни тонн пестицидов советского времени, яда, за который сегодня никто не хочет брать на себя ответственность. У полигона нет владельца", - указывает издание.

"Козельский полигон будет основательно изучен, будут взяты пробы, обещает губернатор. (...) То, что сейчас есть какой-то прогресс, может быть связано с тем, что уже отреагировала Москва, а национальный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц".

"Сотрудница Greenpeace Елена Сакирко считает, что меры предпринимаются слишком поздно. "Это не нормально, когда об экологической катастрофе первыми сообщают серферы", - говорит она. Если бы в России имелась более качественная система наблюдения, "эти вещи можно было бы обнаружить раньше". В Greenpeace она на протяжении многих лет изучала нефтяные загрязнения, нашла в отдаленных регионах огромной страны множество утечек и нефтяных пятен, которые просто оставались необнаруженными или игнорировались. То же самое, по ее словам, может происходить и со старыми хранилищами отходов и ядовитых веществ. Катастрофа на Камчатке привлекла к себе внимание, потому что она коснулась посещаемой многими людьми бухты. "Но многие бедствия в отдаленных регионах не фиксируются и не привлекают внимание", - говорит защитница окружающей среды".

"Сколько потребуется времени для восстановления побережья Камчатки? Все зависит от того, сколько донных морских организмов погибло, говорит биолог Иван Усатов, старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника. (...) Когда в подводный мир вернется жизнь, он не может предсказать при всем желании", - передает Süddeutsche Zeitung.