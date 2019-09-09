Выборы в Москве: за протестами последовало протестное голосование

"На выборах в Мосгордуму кремлевская партия понесла значительные потери. Оппозиция получила почти половину мест. У власти нет ответов на политический кризис", - указывает журналистка австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр.

"Местные власти всеми средствами хотели побудить москвичей пойти на выборы: перед избирательными участками по низкой цене продавали яблоки и колбасу, народные ансамбли танцевали до боли в ногах, оперные певицы исполняли арии, а Микки и Минни Маус развлекали малышей. Результат оказался посредственным: явка на выборах в российской столице составила чуть более 20% - так же мало, как 5 лет назад", - отмечает издание.

"По предварительным результатам, среди тех, кто отдали свой голос, многие проголосовали против кандидатов кремлевской партии "Единая Россия". В Мосгордуме, где работают 45 депутатов, коммунисты в будущем займут около дюжины мест вместо пяти. Кроме того, вернуться в городскую Думу удалось умеренной оппозиционной партии "Яблоко", - говорится в статье.

Даже члены партии "Единая Россия" выступали вчера в качестве якобы "независимых" кандидатов. "В Кремле знают, что регалии партии будут не особенно полезны для победы. ​ Есть и многочисленные признаки того, что результат выборов планировали приукрасить: камеры на избирательных участках зафиксировали несколько нарушений инструкции, например, вброс нескольких бюллетеней одним человеком. Впервые проведенное в нескольких районах электронное голосование также вызывает вопросы", - подчеркивает издание.

"Для Кремля результат московских выборов означает увеличение политической конкуренции, количества неприятных вопросов, ужесточение тона общения. Ко всему этому властная элита плохо подготовлена. Невозможно установить, какими были бы итоги выборов при действительно честных условиях. Несомненно лишь одно: для "Единой России" выборы наверняка не прошли бы лучше", - заключает Die Presse.