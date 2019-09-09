В России бессмертие - это вопрос солидарности

"Если в истории российской культуры есть константа, то это неприятие смерти, - пишет журналист немецкого издания Ульрих Шмид. - Именно потому, что жизнь в России предъявляет к людям повышенные требования, тема смерти является здесь особенно резонансной. В конце XVIII века просветитель Александр Радищев написал трактат "О человеке, его смертности и бессмертии". Философ Николай Федоров всю свою жизнь посвятил борьбе со смертью. В своей "Философии общего дела" он призывал к объединению человечества и биотехнологическому воскрешению покойных отцов".

"Тогдашняя медицина также занималась проблемой Федорова. Илья Мечников (1845-1916) считается отцом российской геронтологии, и за свои научные выводы он даже был награжден Нобелевской премией. Старость он называл болезнью, которую можно излечить", - отмечает издание.​ ​

"После того, как к власти пришли большевики, борьба со смертью получила новое идеологическое оправдание", - повествует Шмид. Советские биокосмисты "мечтали не только освободить человека от старых экономических ограничений, но и разрушить все границы времени и пространства. Человек, по их мнению, должен сам господствовать над временем и свободно перемещаться в космосе. Хотя это и осталось утопией, Советскому Союзу в лице Юрия Гагарина все же удалось отправить в космос и вернуть обратно первого человека". В своей новой книге "Будущее бессмертия. Переосмысление жизни и смерти в современной России" Анна Бернштейн, эксперт по социальной антропологии из Гарвардского университета, ​ описала, как такие фантазии о преодолении смерти воплощаются в современной культуре России.

"При это на переднем плане стоит не столько биотехнологический аспект воскрешения мертвых, сколько формирование солидарного общества смертных, которые берут судьбу в свои руки. Наряду с этой социально-философски ориентированной группой Бернштейн выделяет в России и других борцов со смертью", - передает издание.

"Это, в первую очередь, крионисты, которые делают ставку на будущие технологии и замораживают тела людей при температуре минус 196 градусов. Таким образом они хотят ​ обеспечить как минимум возможность "возрождения" умершего человека. (...) В компании "Криорус" тела висят в больших емкостях вниз головой, чтобы при возможном отказе холодильной техники мозг как самый ценный орган оставался защищенным дольше всего. Заморозка всего организма стоит 36 тыс. долларов, при крионизации мозга цена падает до 12 тыс. долларов. Крионисты верят, что оживление клеток мозга когда-нибудь позволит осуществить "запуск" сознания с соответствующими воспоминаниями", - говорится в статье.

"Примечательно, что скончавшаяся в 2014 году руководительница движения Федорова отказалась от предложенной ей бесплатной крионизации, - отмечает Шмид. - ​ Ее главный аргумент заключался в том, что ей важно личностное, а не общее воскрешение. Тем не менее, ее уговорили законсервировать ДНК".

"Еще дальше пошел так называемый "Проект "Аватар", целью которого является разделение духа и тела. ​ Сначала с помощью интерфейса "человек-компьютер" планируется загрузить сознание на суперкомпьютер. Позднее этим сознанием можно будет оснастить биоробота. Руководители проекта обещают создать к 2045 году конструкцию анимированного тела-голограммы, более не располагающего чертами физического тела и поэтому бессмертного", - передает издание.

"Проект "Аватар" - это нечто большее, чем нейробиологические фантазии. В 2011 году, в рамках модернизационной кампании Дмитрия Медведева, российское правительство учредило "Агентство стратегических инициатив". В 2015 году эта организация положила начало "Национальной технологической инициативе", которая за ближайшие десять лет должна сделать Россию экономической и технологической мировой державой. В духе известного лозунга Ленина речь идет о том, чтобы "обогнать Запад, не догоняя его".

"Государственной поддержкой пользуется проект "НейроНет", целью которого является обеспечение коммуникации между человеческими мозгами с помощью ​ разработки протезов или имплантатов в виде микрочипов. Прямой доступ к очень большому количеству человеческих мыслительных процессов и баз знаний должен привести к формированию нового коллективного сознания, обладающего небывалой мощностью для решения задач. Исследователи "НейроНета" осознают, что этот проект может повлечь за собой масштабные изменения в политической организации общества, - пишет Frankfurter Allgemeine в заключение. - Субъектом государства станет не индивид со своей свободной волей, а объединенный дух взаимодействующих между собой мозгов".