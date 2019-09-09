Причины, определившие пророссийский разворот Эммануэля Макрона

"(...) С Россией Владимира Путина французские президенты переживали взлеты и падения, надежды и разочарования, были и протянутые руки, позднее вывихнутые Кремлем. Но никто из них в заигрывании с Россией не заходил настолько далеко, как Эммануэль Макрон, дошедший до представления об общем будущем для двух стран. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан говорит о "явном изменении направления". Скорее, это настоящий переломный момент, подготовленный, зрелый и продуманный", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"Если сравнить первоначальное недоверие Эммануэля Макрона к Владимиру Путину, который делал ставку на Марин Ле Пен и запустил свои пропагандистские органы для нападок на кандидата во время его избирательной кампании, с той воодушевленной речью, которую он произнес перед послами в конце августа, то президент Франции, похоже, развернулся на девяносто градусов. Однако его склонность к великой стране, которую он хочет видеть европейской, его тяга к вечной России, проясненная деятелями эпохи Просвещения, имеет давние корни", - говорится в статье.

"(...) Посещение форта Брегансон стало новым этапом потепления. Апофеозом стало выступление Макрона перед послами. Президент Франции также изменил свой язык, говоря о простом "военном жесте", когда речь зашла об аннексии Крыма. Запланированы другие мероприятия, такие как возможное участие Эммануэля Макрона на праздновании 75-й годовщины Второй мировой войны в Москве в следующем году. Встреча в формате 2 + 2 - министров иностранных дел и министров обороны - в российской столице является еще одним шагом в укреплении двусторонних отношений", - указывает журналистка.

"(...) Это будет не переворот, а возобновление стратегического диалога с Россией, который когда-то забросили", - сказал один источник в Елисейском дворце.

"Причин смены курса немало. В совокупности они также объясняют, почему разворот усилился в течение лета. Прежде всего, конечно, у президента есть субъективная точка зрения на дипломатию, априори лишенная идеологии, вдохновленная прагматизмом, которая диктует формулу "одновременно", действительную во всех областях. Далее следует тревожный анализ состояния мира", - пишет Le Figaro.

"Отношения с Россией невозможно понять, если не интегрировать их в общую внешнюю политику Франции. Разрушение механизмов антикризисного управления и многостороннего мирового порядка стали слишком опасным. Этому надо противостоять. Франция хочет внести свой вклад в возникновение нового международного порядка", - резюмирует источник в Елисейском дворце.

"(...) Для Эммануэля Макрона, который хочет стать великим стратегом Европы, летом выстроилось великолепное сочетание звезд", - говорит Татьяна Кастуева-Жан, директор центра "Россия/Новые независимые государства" Французского института международных отношений.

"Избрание в Киеве Владимира Зеленского, который был принят в Елисейском дворце в июне 2019 года, похоже на глоток свежего воздуха для разрешения украинского кризиса. Политический переходный период в Германии, правительственный кризис в Италии и брекзит в Великобритании оставляют Эммануэлю Макрону свободное поле для действий, и с конца весны он представляется единственным крупным лидером континента", - отмечает автор статьи.

"Во Франции наблюдается классический президентский цикл. Когда главы государства приходят к власти, они сначала сосредотачиваются на Соединенных Штатах и Германии. На втором этапе они обращают свой взгляд на Россию", - анализирует Тома Гомар, директор Французского института международных отношений.

"(...) С точки зрения Парижа, изменение направления французской внешней политики в сторону России вселяет много надежд, - пишет Лассер. - По словам Эммануэля Макрона, утверждение европейского характера России может одновременно способствовать укреплению мирового порядка, ставшего диким, и стратегическому утверждению ЕС и, следовательно, Франции. Россия, являющаяся заслоном для большинства крупных кризисов, может расчистить горизонт на Ближнем Востоке и на востоке Европы. Замороженное на несколько лет украинское досье начало сдвигаться с мертвой точки, и Елисейский дворец надеется в ближайшие недели возродить нормандский процесс. Французские руководители простодушно защищаются. "Это будет уступка за уступку. И со стороны России сближение предполагает признание существования Евроcоюза и его основных потребностей", - предупреждает министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

"Однако на пути к нормализации отношений существуют и риски. Риторика западного чувства виновности, которую использовал Эммануэль Макрон для объяснения агрессивности России, на данный момент расценивается как признак слабости Владимиром Путиным, который чувствует себя непринужденно только в ситуации баланса сил и всегда стремился разделить Европу", - комментирует журналистка.

"Сложно спроектировать новую архитектуру безопасности в Европе со страной, которая ей угрожает", - резюмирует Жан-Сильвестр Монгренье, эксперт Института Томаса Мора.

"А пока, в ожидании дальнейших проявлений, французская "перезагрузка" по отношению к Москве вызвала гнев и беспокойство в восточных странах, которые по-прежнему боятся российского империализма. Теперь они сравнивают внешнюю политику Эммануэля Макрона с политикой Барака Обамы, который тоже сделал ставку на сближение с Россией. Внезапное изменение в политике превратило отношения с Россией в основную линию раскола во внешней политике Франции. Еще более важную, чем Иран или Сирия. Владимир Путин представил протянутую ему Францией руку как символическую победу России над Европой", - указывает автор статьи.

"Не надо забывать, что внешняя политика - это главная тема, которая подпитывает популярность Владимира Путина" - напоминает Татьяна Кастуева-Жан.

"Удастся ли выйти из такого тупика? - задумывается Лассер. "Эммануэль Макрон считает, что его долг и наш интерес - выйти из бесплодной войны позиций", - поясняет бывший министр иностранных дел Юбер Ведрин. Ближайшее будущее покажет, соответствуют ли результаты ожиданиям и инвестициям. Либо, как и все предыдущие попытки, новая перезагрузка разобьется о красные стены Кремля".