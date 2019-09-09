Ставка Путина на алжирских генералов

"(...) Россия однозначно выбрала свой лагерь в алжирском кризисе, делая ставку на удушение начавшегося в феврале массового движения народного протеста влиятельными генералами. Кремль все более открыто выступает в пользу "сильного лидера" страны, командующего алжирской армией Ахмеда Гаида Салаха, обучавшегося в советское время в Подмосковье в артиллерийском училище "Выстрел". Такая позиция является частью долгосрочных инвестиций России, которая, безусловно, стала крупнейшим поставщиком оружия в Алжир. Это также соответствует стратегии внедрения на южном берегу Средиземного моря - так, в соседней Ливии Москва поддерживает главнокомандующего вооруженными силами Халифу Хафтара", - пишет историк-арабист, профессор Парижской школы политических наук Жан-Пьер Филью в Le Monde.

"Владимир Путин, избранный президентом России в мае 2000 года, принял своего алжирского коллегу Абдельазиза Бутефлику в Кремле в апреле 2001 года для заключения "стратегического партнерства" между двумя странами. Приглашенный в Алжир в марте 2006 года Путин решил погасить военный долг Алжира в размере 4,7 млрд долларов, но в обмен на обязательство принимающей стороны приобрести у России оружие на 7,5 млрд долларов оружия. В настоящее время Алжир является крупнейшим заказчиком российской военной промышленности в арабском мире, в то время как Россия в ходе последующих мандатов Бутефлики обеспечивала более половины заказов алжирской армии", - говорится в статье.

"Россия опирается на генералов, обученных в советских академиях, в первую очередь, это Гаид Салах, начальник штаба Национальной народной армии с 2004 года, а также его товарищ по учебе, генерал Бенали Бен Али, командир президентской охраны с 2015 года. Гайд Салах во время своих регулярных визитов в Москву не преминул подчеркнуть "общую военную культуру" между "офицерами" и вооруженными силами двух стран", - указывает автор статьи.

"(...) С тех пор Россия в Алжире находится в завидном положении привилегированного доступа к "лицам, принимающим решения", а также к генералам, которым принадлежит реальная власть. Тем более, что сам Путин никогда не верил в народный характер различных "цветных революций", предпочитая видеть в подобных мирных протестах просто манипуляцию со стороны внешних держав. Такая схема толкования скоро будет применяться к волне народного протеста, которая продолжается в Алжире с 22 февраля 2019 года, что привело к отставке президента Бутефлики 2 апреля. Российские СМИ уделяют мало внимания массовым манифестациям, проходящим в Алжире, и с радостью принимают призывы командующего армией Гаида Салаха о нормализации обстановки в стране, а также его осуждение "чужой руки", которая направляет протест", - отмечает Филью.

"Теперь алжирские генералы требуют быстрых президентских выборов в существующих рамках, отметая народные требования по поводу демократического переходного периода", - говорится в статье.

"(...) Российский посол в Алжире нанес визит главе партии Бутефлики, которая называется "Фронт национального освобождения". Тогда посол подтвердил, по данным ФНО, что "решение" алжирского кризиса "состоит в организации президентских выборов "как можно скорее", приветствуя по этому случаю "историческую роль" армии в данном кризисе", - отмечает Филью.

"(...) Несмотря на свои запутанные разъяснения, российский посол лишь высказал то, о чем уже давно думали его власти: единственным "вмешательством", которое можно считать предосудительным, стало бы вмешательство западных демократий, в то время как Россия обладает полной легитимностью для поддержки действующих режимов, как Асада в Сирии, так и генералов в Алжире. Такая позиция в пользу алжирских "лиц, принимающих решения" согласуется с поддержкой Москвой "Ливийской национальной армии", ополчения так называемого "маршала" Хафтара, чье продолжающееся наступление на Триполи началось через два дня после отставки Бутефлики. В глазах Кремля алжирский народ не имеет абсолютно никакого права нарушать большие маневры России в Северной Африке", - указывает эксперт.