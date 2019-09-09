Макрон осуществляет свой российский разворот

"(...) Эммануэль Макрон хочет воплотить в жизнь потепление отношений с Владимиром Путиным и осуществляет свой российский разворот. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и его коллега министр обороны Флоранс Парли отправились в Москву в понедельник, 9 сентября, чтобы встретиться со своими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу на заседании Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Такого не было уже пять лет. Эта структура "2 + 2" была создана в 1990-х годах для укрепления связей, в том числе в военной области, с Россией, которая, как считалось, действительно вступила на путь демократии", - пишет журналист Le Monde Марк Семо.

"Владимир Путин, похоже, готов сделать некоторые жесты в отношении Киева и приступил к обмену заключенными, в том числе такими знаковыми фигурами, как режиссер Олег Сенцов, украинский крымчанин, приговоренный к 20 годам лагеря за терроризм. Он также готов согласиться с возобновлением Минских соглашений от февраля 2015 года, положивших конец острой фазе боевых действий, но в значительной степени оставшихся невыполненными. Будущий саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, Россия) должен состояться в конце сентября во французской столице. Зато на Крыме поставлен крест", - говорится в статье. "Вопрос отложен, потому что мы знаем, что Россия не уступит. С Крымом будет так, как со странами Балтии, аннексия которых после 1945 года так и не была признана, что не помешало отношениям с Москвой", - резюмирует Татьяна Жан, руководитель российской программы во Французском институте международных отношений.

"(...) Недоверие в конечном счете бесполезно, даже если причины, которые его подпитывают - Украина, Сирия, убийства с применением химического оружия, кибератаки - все еще существуют, и диалог должен быть требовательным", - пояснил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан 3 сентября, выступая перед Ассоциацией дипломатической прессы.

"(...) Эммануэль Макрон стремится к настоящему перезапуску отношений с Москвой. После встречи в Брегансоне (департамент Вар) 19 августа этот стратегический выбор подтверждается все более четко, - отмечает журналист. "Я считаю, что нам нужно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, потому что европейский континент никогда не будет стабильным, никогда не будет безопасным, если мы не успокоим и не проясним наши отношения с Россией", - пояснил президент Франции в своей длинной вступительной речи 27 августа на ежегодной конференции послов, где традиционно глава государства определяет основные направления своей внешней политики.

"(...) Речь идет о восстановлении более реалистичных отношений с Россией, потому что она является соседней страной, а также о том, чтобы не подталкивать ее к Китаю; это не идеология, а холодный расчет во имя прагматизма", - объясняет бывший министр иностранных дел Юбер Ведрин, подчеркивая, что глава государства "имеет основания действовать без промедления" для возобновления диалога с Москвой, чтобы запустить архитектуру европейской безопасности. "Мы заинтересованы в том, чтобы продвинуть этот проект как можно дальше, чтобы следующий американский президент, Дональд Трамп, если он будет переизбран, или демократ, не смог игнорировать позицию европейцев", - уточняет бывший руководитель набережной Орсе, который, как говорят, стал одним из вдохновителей русской ставки Эммануэля Макрона.

"(...) Макронианский разворот на Россию - это в основном вопрос формы. После своего избрания Макрон сосредоточился на европейском измерении России, о чем свидетельствует приглашение Владимира Путина в Версаль на выставку, посвященную Петру Великому в мае 2017 года", - пишет Le Monde.

"Это скорее созревание, нежели резкая перемена", - говорит один приближенный, напоминая, что "Эммануэль Макрон любит вызовы и что он убежден, что он единственный, кто добьется успеха там, где его три предшественника потерпели неудачу". Иными словами, Жак Ширак, а также Николя Саркози и Франсуа Олланд уже проявляли желание "поговорить с Россией".

"(...) До сих пор мы всегда держали ногу на тормозе; теперь пришло время нажать на ускоритель и проявить инициативу, осуществляя реальные действия, такие как окончание холодной войны", - отмечает Пьер Вимон, исследователь Фонда Карнеги и бывший дипломат, чья репутация высоко ценится в Елисейском дворце. Все же российский разворот Эммануэля Макрона рискует вступить в противоречие с его европейскими проектами", - говорится в публикации.

"Многие наши партнеры, и не только те, которые являются соседями России на востоке, очень неохотно воспринимают предложения президента Франции, а также его идею о большей стратегической автономии для Европы", - отмечает один бывший дипломат. Однако ставкой на Россию Эммануэль Макрон хочет укрепить свой международный имидж, в духе наследия Де Голля и Миттерана, придерживавшихся дипломатии союзничества, а не присоединения, с четким различением этих понятий. Россия также является ключом, дающим возможность влиять на другие важные вопросы, такие как иранская ядерная проблема", - резюмирует Семо.