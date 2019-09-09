Китай отбирает у Африки ослов - и делает из них желатин

Ослы редко ассоциируются с браконьерством и массовым убоем, "однако в Китае спрос на этих животных настолько велик, что он создает большие проблемы для Африки", указывает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Путч.

Массовый убой и похищение ослов в Африке для китайского рынка - именно на эту проблему обратили внимание представителей правительства Кении участники проходящий в столице Эфиопии конференции по защите животных. "В Китае сильно вырос спрос на мясо ослов и, в частности, на ослиную кожу, из которой производят желатин. Он используется там в медицине и считается источником энергии. В самом Китае уже давно не хватает ослов для того, чтобы удовлетворить имеющийся спрос", - поясняет издание.

"В 2016 году правительство Кении разрешило открыть в стране четыре скотобойни для ослов, при этом три из них принадлежат Китаю. Так как во многих регионах, в частности, на востоке Африки, ослов недостаточно для продажи и удовлетворения китайского спроса, (...) ослов также массово похищают - в том числе, и в соседних странах. Иногда кожу сдирают с них на месте, иногда живых ослов гонят через границу на фабрики. Это прибыльный бизнес. Стоимость желатина, произведенного из шкуры одного осла, может оцениваться на китайском рынке в 1400 швейцарских франков", - говорится в статье. ​

Сегодня на скотобойнях Кении забивают по 500 ослов в день. По словам представительницы Кенийской организации по изучению земледелия и животноводства Табиты Каранджи, темпы убоя настолько превышают репродукцию ослов, что после 2022 года в стране может и вовсе не остаться этих животных, передает издание. ​

При этом, как показало исследование Немецкого общества защиты животных (WTG), нехватка ослов влечет за собой неблагоприятные последствия для населения, особенно в регионах с плохо развитой инфраструктурой. "Ослы носят воду, дрова и другие грузы или используются для транспортировки детей и больных", - говорит представительница организации Даниэла Шрудде.

"Об этом свидетельствует и визит в бедный квартал столицы Кении Найроби, - отмечает автор статьи. - Например, Фредерику Отиено возросший спрос Китая стоил средств к существованию. 23-летний молодой человек молча идет на поле и там поднимает с земли две кости. Здесь воры в марте перерезали его ослу Закарию сухожилия на задних лапах, чтобы он не смог убежать. Потом они перерезали ему горло и сняли шкуру. "С тех пор я безработный", - говорит Отиено, перевозивший на осле воду". Он не может позволить себе купить нового осла - из-за китайского спроса цены на животных сильно выросли.

Организация WTG критикует и "шокирующие условия" на скотобойнях. "Многие животные истощены, а при убое их бьют по голове металлическим прутом до тех пор, пока они не потеряют сознание".

Тем не менее, давление на Кению растет. В ближайшие дни участники конференции намерены принять резолюцию, в проекте которой говорится о "необходимости полного запрета торговли ослиной кожей", передает Neue Zürcher Zeitung.