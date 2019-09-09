Обмен пленными между Россией и Украиной дает новую надежду Донбассу

"Освобождение 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков и режиссера Олега Сенцова - это важный успех президента Зеленского. Без Кремля он был бы невозможен", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Этого дня с нетерпением ждали десятки российских и украинских семей. (...) В субботу после полудня почти одновременно приземлились украинский самолет в Киеве, следовавший из Москвы, и российский самолет в Москве, прилетевший из Киева. На борту каждого из них было по 35 освобожденных заключенных", - передает журналист Маркус Акерет.

В киевском аэропорту Борисполь вернувшихся на родину встречали украинский президент Владимир Зеленский и родственники освобожденных, среди которых было 24 моряка, задержанных в ноябре прошлого года при попытке попасть через Керченский пролив в Азовское море, режиссер Олег Сенцов, которого вместе с Александром Кольченко обвиняли в терроризме, Станислав Клых и Николай Карпюк, которых российская юстиция обвинила в совершенных во время Чеченской войны преступлениях с истекшим сроком давности.

"На российской стороне встреча в московском аэропорту Внуково прошла более сдержанно, - отмечает издание. - Освобожденных ждали только журналисты государственного телевидения". Особое внимание было обращено на бывшего руководителя украинского офиса государственного новостного агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. "Его арест вызвал в России большое возмущение, а для министерства иностранных дел и российских СМИ он стал лучшим доказательством подавления свободы слова в соседней стране", - говорится в статье.

Особенно резонансной стала передача Владимира Цемаха, бывшего командира роты ПВО ДНР, считавшегося важным свидетелем в деле о сбитом пассажирском самолете рейса MH-17 летом 2014 года. "Вероятно, на включении Цемаха в список обмена пленными, вызвавшем сильные сомнения на Украине и в Западной Европе, настоял Кремль", - комментирует издание.

"Те, кто в целом обвиняют Зеленского в большой податливости в отношениях с Россией, увидели в этом мало положительного. В лице Цемаха Зеленский, по их мнению, отпустил человека, важного и для Запада. Также и обмен моряков при таких условиях якобы равнозначен триумфу Путина. И вообще, в эйфории теряется то, что война в Донбассе продолжается и в российских тюрьмах сидят 200 украинцев. Зеленский, по мнению критиков, плохо вел переговоры, что побудит Россию к дальнейшему шантажу", - пишет Акерет.

"В такой точке зрения упускается из виду, что в этом конфликте перевес действительно на стороне Путина и обойтись без болезненных компромиссов невозможно. Кроме того, Кремлю, вероятно, не легко далось освобождение лауреата премии Сахарова Сенцова. Политический характер российских приговоров становится еще более отчетливым", - комментирует журналист.

"Успешное осуществление обмена - несмотря на критику, которой он сейчас подвергается, - это первый конкретный успех нового президента Украины Зеленского, - полагает Акерет. - (...) Еще во время предвыборной кампании и после своего вступления в должность он сделал освобождение моряков одним из центральных предварительных условий подвижек на востоке Украины. Теперь он показывает, что, в отличие от воинственно выступающего предшественника Петра Порошенко, он действительно может добиться чего-либо в Донбассе".

"Однако в конечном итоге решающее согласие на обмен дал Кремль. Там, ​ вероятно, зафиксировали интерес к подавляющей победе неформального Зеленского и в России. Большинство россиян хотят жить в мире с соседней страной, воспринимаемой в качестве братского народа. Европейцы, прежде всего президент Франции Макрон, а также канцлер Меркель, настаивали на обмене пленными и стали движущей силой в новой попытке встречи на высшем уровне в нормандском формате, которая должна ускорить реализацию Минских соглашений 2015 года. Российские комментаторы не исключают, что Путин больше не хочет отгораживаться от нее и хочет дать шанс Зеленскому, которого он по сей день даже не поздравил с избранием. ​ При всех глубоких разногласиях с Западом, вероятно, и Кремль желает нормализации отношений с европейцами - соответствующей его представлениям".

"Однако до настоящего, принятого всеми сторонами мирного решения по восточной Украине еще далеко. Но благодаря обмену пленными, возможно, было устранено первое препятствие на пути к урегулированию ситуации в Донбассе", - заключает Neue Zürcher Zeitung.