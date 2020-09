9 сентября 2020 г. Генри Фой | Financial Times Региональные выборы в России станут испытанием для путинской машины (...) Воскресные региональные выборы в России представляют собой важнейший тест для популярности партии Путина "Единая Россия" перед парламентскими выборами в следующем году. Застой в экономике и влияние пандемии коронавируса внесли вклад в разжигание общественного недовольства, вызванного конкретными местными проблемами там, где избиратели чувствуют себя брошенными или игнорируемыми "Единой России", которая имеет подавляющее большинство в национальном парламенте, но популярность которой упала до рекордно низкого уровня в прошлом месяце, пишет Financial Times. "Это определенно генеральная репетиция [2021 года], - считает Том Адсхед, директор по исследованиям Macro-Advisory, компании стратегического консалтинга. - Показать Путину, что машина запущена, все работает, и ему не о чем беспокоиться в следующем году... Это аудитория из одного человека". "Но машина подает признаки неисправности", - пишет издание, указывая на протесты в Хабаровске после ареста губернатора и его замены Кремлем. "(...) По данным государственного социологического агентства, в прошлом месяце популярность "Единой России" упала до 30,5%. На парламентских выборах 2016 года она получила 54,2 % голосов, но с тех при ней пор произошло падение реальных доходов в течение трех из последних четырех лет, повышение пенсионного возраста и ответные меры на пандемию, в результате которых Россия заняла четвертое место в мире по наибольшему количеству инфекций Covid-19", - говорится в статье. "Жестко централизованная система контроля, введенная Путиным, означает, что региональные губернаторы и парламенты имеют ограниченную власть. Но они также обязаны Кремлю за выплаты, что делает их главными мишенями для его оппонентов. "Будучи местной администрацией, вы заинтересованы не в том, чтобы дружить со своими избирателями, а с центром, чтобы получать больше ресурсов и поддержки для своего переизбрания, - говорит Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов. - И финансовая ситуация со временем не улучшилась, а ухудшилась". "По словам аналитиков, с самыми серьезными проблемами поддерживаемые Кремлем кандидаты сталкиваются на губернаторских выборах в Иркутской и Архангельской областях и в Коми, в то время как в региональных парламентах Новосибирска и Магадана, в частности, оппозиционные партии могут подорвать большинство "Единой России". "Хотя детальные опросы на региональном уровне либо не проводятся, либо не обнародуются, во всех пяти из этих регионов примерно треть избирателей отвергла новую конституцию, ратифицированную на всенародном референдуме, который позволил Путину остаться президентом еще на 12 лет, - пишет издание. - В Иркутске (...) федеральное правительство обвиняют в ненадлежащем решении проблем, связанных с обширными наводнениями в прошлом году, в результате которых десятки людей погибли и тысячи остались без крова. В Архангельской области и Коми с 2018 года проходят акции протеста против планов строительства свалки для московского мусора на участке недалеко от их совместной границы". "По словам Адсхеда, региональные политические потрясения обычно возникают, когда "центр делает что-то, что действительно выводит из себя местных. Архангельск и Хабаровск - классические примеры". "Пандемия также непропорционально повлияла на регионы России, где больницы, медицинское обеспечение и бюджеты здравоохранения намного хуже, чем в столице, и многие из регионов все еще находятся в изоляции на различных уровнях", - констатирует газета. "В последние недели Кремль стремился преуменьшить угрозу того, что его кандидаты не наберут более 50% голосов на губернаторских выборах, что повлечет за собой второй тур, который может усилить оппозиционные настроения. "Никакой трагедии во вторых турах нет", - заявил в прошлом месяце пресс-секретарь Путина. Тем не менее, чтобы помешать потенциальным конкурентам, которые, вероятно, могут показать близкие результаты, участвовать в гонках, были введены определенные административные барьеры, такие как требование к кандидатам в губернаторы заручиться поддержкой части местных законодателей, чтобы иметь возможность баллотироваться (...). В Архангельске Олегу Мандрыкину, активисту-экологу, поддерживающему кампанию против свалки, в прошлом месяце запретили баллотироваться на пост губернатора, несмотря на то, что, как сообщается, было собрано достаточно подписей. Назначенный Кремлем губернатор с тех пор заявил, что он против мусорной свалки". "Вероятными бенефициарами низких результатов "Единой России" будут партии из так называемой системной оппозиции: одобренные Кремлем партии, которые предлагают избирателям выбор, но обычно поддерживают Путина по важнейшим национальным вопросам. Но хотя они редко бросают вызов "Единой России" в федеральном парламенте, кандидаты от этих партий могут стать громоотводами для антимосковских настроений в регионах, где избиратели чувствуют, что Кремль их игнорирует", - говорится в статье. "С федеральным центром легко вести переговоры... Но говорить на равных, доказывая, что мы не аборигены, одетые в бусы, действительно сложно", - говорит Михаил Щапов, кандидат от Коммунистической партии, стремящийся сместить назначенного Кремлем губернатора в Иркутске. "Алексей Навальный и его организация представляют собой настоящую оппозицию "Единой России", и им часто запрещают участвовать в голосовании. Вместо этого он разработал систему "умного голосования", которая на прошлогодних выборах помогла сместить действующих фигур, направив голоса оппозиции в поддержку наиболее вероятного конкурента. Некоторые из его сторонников утверждают, что его отравили, чтобы помешать этому. Кремль отрицает свою причастность. "Наш главный проект - это умное голосование, главная цель и, вероятно, главная тревога Кремля, - говорит Владимир Милов, старший помощник Навального. - И это продолжится несмотря на это [на его отравление]". "Мы хотим, чтобы было больше регионов, таких как Хабаровск, где это сработало и вызвало серьезное общественное восстание", - добавил он. Источник: Financial Times