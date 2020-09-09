Чтобы удержаться, Лукашенко отдаёт себя в руки Москвы

"В России через несколько дней ждут осаждаемого президента Белоруссии, вынужденного находиться в зависимости от Кремля для того, чтобы остаться у власти. Ожидается, что Владимир Путин в обмен на свою поддержку потребует значительно усиления интеграции, в частности, экономической", - пишет журналист французской Liberation Люсьен Жак.

"(...) Во вторник белорусский диктатор дал длинное интервью нескольким российским государственным СМИ, в котором подробно обсудил беспрецедентный кризис, потрясший его страну. "Мы знаем, кто стоит за всеми этими телеграм-каналами, - заявил Лукашенко среди прочих громких объяснений, предназначенных для российской общественности. - Это американцы! Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Беларуси. У них главная цель - Россия! Поэтому вы не расслабляйтесь!"

"Теперь белорусский диктатор запел по-новому: своих оппонентов он изображает как настроенных яро антироссийски, а сотрясающие Белоруссию с августа акции протеста как западный заговор, в конечном счете, направленный на Россию. С одной целью: насторожить российских руководителей, мобилизовать общественное мнение, любой ценой подтолкнуть Москву к его поддержке", - комментирует автор статьи.

"И такой план, судя по всему, срабатывает. Россия, которая вела себя очень сдержанно в течение первой недели демонстраций, ограничиваясь повторением того, что она готова выполнить свои обязательства "в случае агрессии из-за границы", в конечном итоге стала гораздо более открыто взаимодействовать с Александром Лукашенко", - говорится в статье.

"(...) Заявления МИД России недвусмысленны, в них европейцев призывают воздержаться от любого вмешательства, при этом открыто подтверждая приверженность Москвы стороне Лукашенко. Посыл ясен: белорусские дела не касаются стран Запада, но Россия, наоборот, имеет законное право их контролировать", - отмечает Жак.

"Россия и Белоруссия - очень близкие страны. В экономическом, военном, культурном плане, - указывает Вячеслав Сутырин, эксперт по международным отношениям. - России у своих границ нужна стабильная и предсказуемая Белоруссия. И она знает, что если власть перейдет в другие руки вне рамок установленных конституционных процессов, то стабильность будет нарушена, а на ее восстановление потребуется время". Уроки из украинского кризиса 2014 года извлекли не только европейцы. Однако Россия усвоила другие уроки. "Основной принцип российской дипломатии состоит в том, чтобы работать с властью на местах. Главным приоритетом является стабильность, особенно в соседних странах, - продолжает Сутырин. - Россия не заинтересована в авантюрах и экспериментах со сменой режима".

"(...) При создании союзного государства в 1997 году Россия была несостоятельной в экономическом и политическом плане, и Лукашенко тогда предполагал партнерство между равноправными и суверенными странами. С тех пор Россия оправилась, в то время как белорусская экономика стала все больше зависеть от субсидий своего соседа. В таком контексте осуществление союзного государства России и Белоруссии может стать лишь замаскированным поглощением Минска Москвой. И перед лицом такой перспективы Лукашенко всячески упирался", - пишет Libération.

"(...) В Кремле не очень довольны Лукашенко , - подтверждает Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. - Ему ставят в вину его двойную игру и то, что он никогда не сдерживал своих обещаний о политическом сближении. Он ненадежный".

"(...) Целью Москвы является скорее окончательное присоединение Белоруссии, нежели стремление навсегда удержать у власти непопулярного президента. Впрочем, в своем интервью во вторник Лукашенко намекнул на то, что принял это к сведению, заявив, что он готов организовать конституционную реформу и досрочные президентские выборы после ее проведения. "Все в Кремле поняли, что пути назад не будет, - утверждает Андрей Кортунов, - и что уже начался процесс перехода к постлукашенковской Белоруссии. Но его нужно замедлить, взять его под контроль, найти лояльного для России наследника внутри системы". Опять одержимость контролем и стабильностью. И сильная воля не допустить вмешательства Запада", - резюмирует Люсьен Жак.